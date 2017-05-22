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بريطانيا تدين عرقلة المتمردين الحوثيين جهود الإغاثة الدولية في اليمن

استنكرت تدخلات الميليشيا في برامج توصيل المساعدات الإنسانية

أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن.

وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا".

وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

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بريطانيا تدين عرقلة المتمردين الحوثيين جهود الإغاثة الدولية في اليمن
سبق

أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن.

وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا".

وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
09:20 PM

بريطانيا تدين عرقلة المتمردين الحوثيين جهود الإغاثة الدولية في اليمن

استنكرت تدخلات الميليشيا في برامج توصيل المساعدات الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن.

وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا".

وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

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