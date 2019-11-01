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"فناربخشة" التركي يسعى لضم النيجيري "أحمد موسى" محترف "النصر"

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي فناربخشة التركي يسعى بقوة لضم محترف النصر، اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وبحسب تلك التقارير فإن النادي التركي يسعى لتقديم عرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم، مع أفضلية الشراء.

ولم يلعب موسى أي مباراة مع النصر في الدوري حتى الآن بداعي الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمشاركة بدءًا من المباراة القادمة.

وكانت تقارير تركية قد تحدثت في وقت سابق عن أن اللاعب يريد الرحيل عن النصر؛ كونه ليس في حسابات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

فناربخشة النصر أحمد موسى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فناربخشة" التركي يسعى لضم النيجيري "أحمد موسى" محترف "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي فناربخشة التركي يسعى بقوة لضم محترف النصر، اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وبحسب تلك التقارير فإن النادي التركي يسعى لتقديم عرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم، مع أفضلية الشراء.

ولم يلعب موسى أي مباراة مع النصر في الدوري حتى الآن بداعي الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمشاركة بدءًا من المباراة القادمة.

وكانت تقارير تركية قد تحدثت في وقت سابق عن أن اللاعب يريد الرحيل عن النصر؛ كونه ليس في حسابات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:09 PM

"فناربخشة" التركي يسعى لضم النيجيري "أحمد موسى" محترف "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية تركية عن أن نادي فناربخشة التركي يسعى بقوة لضم محترف النصر، اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وبحسب تلك التقارير فإن النادي التركي يسعى لتقديم عرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي القادم، مع أفضلية الشراء.

ولم يلعب موسى أي مباراة مع النصر في الدوري حتى الآن بداعي الإصابة، لكنه بات جاهزًا للمشاركة بدءًا من المباراة القادمة.

وكانت تقارير تركية قد تحدثت في وقت سابق عن أن اللاعب يريد الرحيل عن النصر؛ كونه ليس في حسابات المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا.

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