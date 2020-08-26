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تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا

ينظم في شهر يناير من كل عام

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

المنتدى الاقتصادي العالمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا
سبق

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
05:33 PM

تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا

ينظم في شهر يناير من كل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

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