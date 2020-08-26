وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-26 أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز". وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 05:33 PM

تأجيل انعقاد منتدى دافوس 2021 بسبب كورونا ينظم في شهر يناير من كل عام





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أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، تعديل موعد انعقاده السنوي لعام 2021 في دافوس بسويسرا إلى أوائل الصيف المقبل؛ بسبب جائحة "كوفيد-19"، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الموعد الأصلي للاجتماع هو يناير.