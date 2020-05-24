مدير شرطة نجران يعايد الجهات الأمنية العاملة في الميدان

شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة

قام مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة بمعايدة ميدانية لمنسوبي الجهات الأمنية المختلفة المشاركة في تنفيذ خطة منع التجول بمدينة نجران، حيث شاركهم فرحة العيد وبادلهم التهاني بهذه المناسبة.

وشكر "أبوذيبة" لرجال الأمن جهودهم المبذولة لتطبيق الاحترازات اللازمة من خلال تطبيق ما يصدر من أوامر تتعلق بمنع التجول، ونقل لهم تهاني أمير منطقة نجران ونائبه ومدير الأمن العام.

وقد حثهم اللواء "أبوذيبة" على مضاعفة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.