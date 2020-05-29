أمانة الشرقية تنفي وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات

قالت: العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة

نفت أمانة المنطقة الشرقية صحة الأنباء المتداولة بخصوص اندلاع حريق أو انبعاثات في مردم نفايات البلدية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر ": إشارة إلى ما يتم تداوله حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية، فإن أمانة المنطقة الشرقية تؤكّد عدم صحة الخبر.

وأضافت: لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة من المردم والعمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام.

وأردفت: تتم متابعة مردم نفايات البلدية على مدار الساعة من قِبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان البعض قد شكا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود رائحة حريق مساء أمس.