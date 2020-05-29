النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الشرقية تنفي وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات

قالت: العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة

نفت أمانة المنطقة الشرقية صحة الأنباء المتداولة بخصوص اندلاع حريق أو انبعاثات في مردم نفايات البلدية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر ": إشارة إلى ما يتم تداوله حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية، فإن أمانة المنطقة الشرقية تؤكّد عدم صحة الخبر.

وأضافت: لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة من المردم والعمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام.

وأردفت: تتم متابعة مردم نفايات البلدية على مدار الساعة من قِبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان البعض قد شكا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود رائحة حريق مساء أمس.

أمانة المنطقة الشرقية اندلاع حريق مردم نفايات البلدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تنفي وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات
سبق

نفت أمانة المنطقة الشرقية صحة الأنباء المتداولة بخصوص اندلاع حريق أو انبعاثات في مردم نفايات البلدية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر ": إشارة إلى ما يتم تداوله حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية، فإن أمانة المنطقة الشرقية تؤكّد عدم صحة الخبر.

وأضافت: لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة من المردم والعمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام.

وأردفت: تتم متابعة مردم نفايات البلدية على مدار الساعة من قِبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان البعض قد شكا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود رائحة حريق مساء أمس.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
02:09 PM

أمانة الشرقية تنفي وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات

قالت: العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
791

نفت أمانة المنطقة الشرقية صحة الأنباء المتداولة بخصوص اندلاع حريق أو انبعاثات في مردم نفايات البلدية.

وقالت عبر حسابها في "تويتر ": إشارة إلى ما يتم تداوله حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية، فإن أمانة المنطقة الشرقية تؤكّد عدم صحة الخبر.

وأضافت: لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة من المردم والعمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام.

وأردفت: تتم متابعة مردم نفايات البلدية على مدار الساعة من قِبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكان البعض قد شكا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود رائحة حريق مساء أمس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,917
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,693

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة