رغم إغلاق هولندا.. 16 مليون ألماني يخططون للسفر في نهاية العام.. هنا التفاصيل

الشباب أكثر الفئات التي ترغب في السفر

أجرى معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، بالتعاون مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، استطلاعاً مهماً حول السفر في نهاية عام 2021، أي خلال الأسبوعين القادمين.

وكشف الاستطلاع عن مفاجأة، حيث أظهر أن ما يقرب من 20 % من الألمان يعتزمون السفر خلال الأسبوعين القادمين على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا الرقم يعني 16 مليون ألماني، بينما قال 13 % إنهم يريدون السفر للقاء الأصدقاء أو الأقارب، ويعتزم 6 % ممّن شملهم الاستطلاع القيام برحلة أثناء العطلة، ولكن 79 % قالوا إنهم يريدون البقاء في المنزل خلال العطلات، بينما امتنع 2 % عن الكشف عن مخططاتهم خلال العطلة.

وكشف استطلاع "يوجوف" أن 9 % فقط أكدوا أنهم يريدون السفر بسياراتهم أو بالطيران لقضاء العطلة مع الأصدقاء أو الأقارب، في حين أن 1 % فقط كانت لديهم خطط لقضاء رحلة أثناء العطلة.

وفي العام الجاري يخطط الشباب، ولا سيما الأصغر سناً، للسفر خلال نهاية العام، فمن بين بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً يعتزم 38 % السفر، وكذلك 26 % في الفئة العمرية بين 30 و39 عاماً، وعلى جانب آخر فإن 9 % فقط في الفئة العمرية من 60 إلى 69 عاماً يرغبون في السفر، وفقاً لاستطلاع "يوجوف".

يُذكر أن هولندا قررت إعلان الإغلاق العام لمدة أسبوعين بسبب التوقعات التي تؤكد زيادة معدل انتشار المتحور أوميكرون، وخاصة أثناء إجازة نهاية العام.