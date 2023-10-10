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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 ألف كرتون تمور في "وادي حضرموت والصحراء"

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 37 ألف كرتون تمور لمديريات وادي حضرموت والصحراء.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، المهندس هشام محمد السعيدي، جهود وتدخلات المملكة ممثلة بالمركز الساعية إلى تخفيف معاناة المواطن اليمني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.

وعبّر المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالله باجهام، عن اعتزاز المكتب ومنظمات المجتمع المدني بالشراكات الفاعلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والنازحين.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,584 سلة غذائية طارئة تزن 169 طنًا و488 كيلوغرامًا لمخيمات النازحين في مأرب والجوف.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الجوف الدكتور فهد جار الله أن مركز الملك سلمان للإغاثة يُعدّ السباق دائمًا في العمل الإنساني بالمحافظة.

وأكد مسؤول إدارة المخيمات بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب الدكتور خالد الشجني من جانبه على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية بعد تزايد أعداد النازحين بمحافظة مأرب، مقدمًا شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تدخلاته لإغاثة النازحين بالمحافظة.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب عبدالرحمن الصيعري: إن هذا التدخل جاء تلبية للنداء الإنساني الذي وجهته السلطات المحلية بمحافظتي مأرب و الجوف بعد تزايد أعداد النازحين بسبب الانتهكات.

وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 266 طنًا و 430 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر حاجة في مديريات رماه، وثمود، والقف، بمحافظة حضرموت، استفاد منها 14,940 شخصًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 ألف كرتون تمور في "وادي حضرموت والصحراء"
سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 37 ألف كرتون تمور لمديريات وادي حضرموت والصحراء.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، المهندس هشام محمد السعيدي، جهود وتدخلات المملكة ممثلة بالمركز الساعية إلى تخفيف معاناة المواطن اليمني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.

وعبّر المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالله باجهام، عن اعتزاز المكتب ومنظمات المجتمع المدني بالشراكات الفاعلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والنازحين.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,584 سلة غذائية طارئة تزن 169 طنًا و488 كيلوغرامًا لمخيمات النازحين في مأرب والجوف.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الجوف الدكتور فهد جار الله أن مركز الملك سلمان للإغاثة يُعدّ السباق دائمًا في العمل الإنساني بالمحافظة.

وأكد مسؤول إدارة المخيمات بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب الدكتور خالد الشجني من جانبه على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية بعد تزايد أعداد النازحين بمحافظة مأرب، مقدمًا شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تدخلاته لإغاثة النازحين بالمحافظة.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب عبدالرحمن الصيعري: إن هذا التدخل جاء تلبية للنداء الإنساني الذي وجهته السلطات المحلية بمحافظتي مأرب و الجوف بعد تزايد أعداد النازحين بسبب الانتهكات.

وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 266 طنًا و 430 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر حاجة في مديريات رماه، وثمود، والقف، بمحافظة حضرموت، استفاد منها 14,940 شخصًا.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:09 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 37 ألف كرتون تمور في "وادي حضرموت والصحراء"

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 37 ألف كرتون تمور لمديريات وادي حضرموت والصحراء.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، المهندس هشام محمد السعيدي، جهود وتدخلات المملكة ممثلة بالمركز الساعية إلى تخفيف معاناة المواطن اليمني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها.

وعبّر المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالله باجهام، عن اعتزاز المكتب ومنظمات المجتمع المدني بالشراكات الفاعلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي والنازحين.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,584 سلة غذائية طارئة تزن 169 طنًا و488 كيلوغرامًا لمخيمات النازحين في مأرب والجوف.

وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الجوف الدكتور فهد جار الله أن مركز الملك سلمان للإغاثة يُعدّ السباق دائمًا في العمل الإنساني بالمحافظة.

وأكد مسؤول إدارة المخيمات بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب الدكتور خالد الشجني من جانبه على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية بعد تزايد أعداد النازحين بمحافظة مأرب، مقدمًا شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تدخلاته لإغاثة النازحين بالمحافظة.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بمأرب عبدالرحمن الصيعري: إن هذا التدخل جاء تلبية للنداء الإنساني الذي وجهته السلطات المحلية بمحافظتي مأرب و الجوف بعد تزايد أعداد النازحين بسبب الانتهكات.

وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 266 طنًا و 430 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر حاجة في مديريات رماه، وثمود، والقف، بمحافظة حضرموت، استفاد منها 14,940 شخصًا.

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