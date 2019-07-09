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قهوة وتمر وورد طائفي في كوريا .. "جسور إلى سيئول" يختتم فعالياته

أبرز الصورة المشرقة للمملكة من خلال المواهب السعودية في مجالات عدة

نظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء" فعاليات معرض "جسور سيئول" بمركز المؤتمرات في فندق جراند هيلتون بالعاصمة سيئول، خلال الفترة من 24 يونيو حتى 3 يوليو الجاري، ضمن مبادرة "جسور"، الثقافة السعودية وتراثها إلى جمهور كوريا الجنوبية، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة من خلال المواهب السعودية في مختلف المجالات الفنية والمعرفية.

شارك الجمهور في أنشطة وتجارب متعددة، مثل: ركن القهوة العربية والتمر، وعرض الورد الطائفي، وفن الخط العربي، وفن نقش الحناء، إضافةً إلى مشاهدة معرض الصور والفيديوهات الذي استعرض الجوانب المختلفة من المملكة، كما تمكن الجمهور من مشاهدة وتجربة الأزياء السعودية التقليدية والحرف وحضور العروض الموسيقية التعاونية التي دمجت الموسيقى الكورية التقليدية والموسيقى السعودية.

يُذكر أن مبادرة "جسور"، تقام لأول مرة في آسيا، ضمن جهود المملكة لترسيخ علاقاتها ومكانتها الإستراتيجية عالمياً، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة للموهوبين بعرض أعمالهم في عدد من أبرز المؤسسات الفنية والمتاحف والمعاهد العالمية العريقة، لتسليط الضوء على إبداعاتهم وبناء روابط بين هؤلاء الموهوبين وكافة الشعوب من حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قهوة وتمر وورد طائفي في كوريا .. "جسور إلى سيئول" يختتم فعالياته
سبق

نظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء" فعاليات معرض "جسور سيئول" بمركز المؤتمرات في فندق جراند هيلتون بالعاصمة سيئول، خلال الفترة من 24 يونيو حتى 3 يوليو الجاري، ضمن مبادرة "جسور"، الثقافة السعودية وتراثها إلى جمهور كوريا الجنوبية، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة من خلال المواهب السعودية في مختلف المجالات الفنية والمعرفية.

شارك الجمهور في أنشطة وتجارب متعددة، مثل: ركن القهوة العربية والتمر، وعرض الورد الطائفي، وفن الخط العربي، وفن نقش الحناء، إضافةً إلى مشاهدة معرض الصور والفيديوهات الذي استعرض الجوانب المختلفة من المملكة، كما تمكن الجمهور من مشاهدة وتجربة الأزياء السعودية التقليدية والحرف وحضور العروض الموسيقية التعاونية التي دمجت الموسيقى الكورية التقليدية والموسيقى السعودية.

يُذكر أن مبادرة "جسور"، تقام لأول مرة في آسيا، ضمن جهود المملكة لترسيخ علاقاتها ومكانتها الإستراتيجية عالمياً، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة للموهوبين بعرض أعمالهم في عدد من أبرز المؤسسات الفنية والمتاحف والمعاهد العالمية العريقة، لتسليط الضوء على إبداعاتهم وبناء روابط بين هؤلاء الموهوبين وكافة الشعوب من حول العالم.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
11:25 AM

قهوة وتمر وورد طائفي في كوريا .. "جسور إلى سيئول" يختتم فعالياته

أبرز الصورة المشرقة للمملكة من خلال المواهب السعودية في مجالات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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نظّم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء" فعاليات معرض "جسور سيئول" بمركز المؤتمرات في فندق جراند هيلتون بالعاصمة سيئول، خلال الفترة من 24 يونيو حتى 3 يوليو الجاري، ضمن مبادرة "جسور"، الثقافة السعودية وتراثها إلى جمهور كوريا الجنوبية، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة من خلال المواهب السعودية في مختلف المجالات الفنية والمعرفية.

شارك الجمهور في أنشطة وتجارب متعددة، مثل: ركن القهوة العربية والتمر، وعرض الورد الطائفي، وفن الخط العربي، وفن نقش الحناء، إضافةً إلى مشاهدة معرض الصور والفيديوهات الذي استعرض الجوانب المختلفة من المملكة، كما تمكن الجمهور من مشاهدة وتجربة الأزياء السعودية التقليدية والحرف وحضور العروض الموسيقية التعاونية التي دمجت الموسيقى الكورية التقليدية والموسيقى السعودية.

يُذكر أن مبادرة "جسور"، تقام لأول مرة في آسيا، ضمن جهود المملكة لترسيخ علاقاتها ومكانتها الإستراتيجية عالمياً، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة للموهوبين بعرض أعمالهم في عدد من أبرز المؤسسات الفنية والمتاحف والمعاهد العالمية العريقة، لتسليط الضوء على إبداعاتهم وبناء روابط بين هؤلاء الموهوبين وكافة الشعوب من حول العالم.

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