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أمير الشمالية يتفقَّد الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة

قال: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة عرعر.

واستهلّ أمير المنطقة الجولة بزيارة المستشفى الموسمي -سعة 50 سريرًا- مستمعًا إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن؛ حيث استقبلت العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر 2246 مراجعًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيقة.

كما زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، خلال الجولة، حاجًّا عراقيًّا منومًا في مستشفى منفذ جديدة عرعر، واطمأنّ على صحته، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، سائلًا الله له الشفاء العاجل وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.

وقال: "إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع؛ إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام؛ انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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أمير الشمالية يتفقَّد الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة
سبق

تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة عرعر.

واستهلّ أمير المنطقة الجولة بزيارة المستشفى الموسمي -سعة 50 سريرًا- مستمعًا إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن؛ حيث استقبلت العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر 2246 مراجعًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيقة.

كما زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، خلال الجولة، حاجًّا عراقيًّا منومًا في مستشفى منفذ جديدة عرعر، واطمأنّ على صحته، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، سائلًا الله له الشفاء العاجل وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.

وقال: "إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع؛ إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام؛ انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
08:23 PM

أمير الشمالية يتفقَّد الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة

قال: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم؛ الخدمات الصحية المقدمة للحجاج في منفذ جديدة عرعر.

واستهلّ أمير المنطقة الجولة بزيارة المستشفى الموسمي -سعة 50 سريرًا- مستمعًا إلى إيجاز عن سير العمل والخدمات التي يقدمها المستشفى لضيوف الرحمن؛ حيث استقبلت العيادات الصحية بمنفذ جديدة عرعر 2246 مراجعًا من حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيقة.

كما زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، خلال الجولة، حاجًّا عراقيًّا منومًا في مستشفى منفذ جديدة عرعر، واطمأنّ على صحته، ووجّه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة له، سائلًا الله له الشفاء العاجل وأن يمُنّ عليه بالصحة والعافية.

وقال: "إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع؛ إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام؛ انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

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