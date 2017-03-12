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#بالفيديو.. "العرفج": حاربنا مرض #كورونا.. ولكن ماذا عن "كورونا الشائعات"؟

قال: إن حكومتنا أثبتت أن بلدنا أفضل من ألمانيا وإيطاليا

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن السعودية الأولى عالميًّا في مواجهة تحدي كورونا؛ مشيرًا إلى أن حكومتنا أثبتت أن بلدنا أفضل من ‫ألمانيا وإيطاليا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أوضح "العرفج" أن من الجدير بالإنسان في هذه الأيام أن يلتزم بنصائح وزارة الصحة، متسائلًا في الوقت نفسه: حاربنا كورونا المرض، فماذا عن كورونا الشائعات؟

كما أضاف قائلًا: "كورونا الشائعات لا تقلّ خطرًا عن المرض، وسوف أموت وفي نفسي شيء من موضوع مكافحة الشائعات".

كما أوضح "العرفج" أنه من المؤيدين لنظام التعليم عن بُعد؛ مشيرًا إلى أنه يرغب في أن تصبح كل دوراته -مستقبلًا- أونلاين.

في سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن القطيف جزء من القلب، وقطعة من وجدان بلادي، وحيا الله الشاعر القطيفي الذي قال: قالوا القطيف فقلت دون تردد.. معشوقتي وأنا بها الهيمان.

مضيفًا بالقول: "القطيف ليست محاصرة؛ بل موضوعة تحت مجهر المحبة والحراسة الجميلة والعين الواعية".

أحمد العرفج ياهلا بالعرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#بالفيديو.. "العرفج": حاربنا مرض #كورونا.. ولكن ماذا عن "كورونا الشائعات"؟
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن السعودية الأولى عالميًّا في مواجهة تحدي كورونا؛ مشيرًا إلى أن حكومتنا أثبتت أن بلدنا أفضل من ‫ألمانيا وإيطاليا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أوضح "العرفج" أن من الجدير بالإنسان في هذه الأيام أن يلتزم بنصائح وزارة الصحة، متسائلًا في الوقت نفسه: حاربنا كورونا المرض، فماذا عن كورونا الشائعات؟

كما أضاف قائلًا: "كورونا الشائعات لا تقلّ خطرًا عن المرض، وسوف أموت وفي نفسي شيء من موضوع مكافحة الشائعات".

كما أوضح "العرفج" أنه من المؤيدين لنظام التعليم عن بُعد؛ مشيرًا إلى أنه يرغب في أن تصبح كل دوراته -مستقبلًا- أونلاين.

في سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن القطيف جزء من القلب، وقطعة من وجدان بلادي، وحيا الله الشاعر القطيفي الذي قال: قالوا القطيف فقلت دون تردد.. معشوقتي وأنا بها الهيمان.

مضيفًا بالقول: "القطيف ليست محاصرة؛ بل موضوعة تحت مجهر المحبة والحراسة الجميلة والعين الواعية".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:03 AM

#بالفيديو.. "العرفج": حاربنا مرض #كورونا.. ولكن ماذا عن "كورونا الشائعات"؟

قال: إن حكومتنا أثبتت أن بلدنا أفضل من ألمانيا وإيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج"، أن السعودية الأولى عالميًّا في مواجهة تحدي كورونا؛ مشيرًا إلى أن حكومتنا أثبتت أن بلدنا أفضل من ‫ألمانيا وإيطاليا.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أوضح "العرفج" أن من الجدير بالإنسان في هذه الأيام أن يلتزم بنصائح وزارة الصحة، متسائلًا في الوقت نفسه: حاربنا كورونا المرض، فماذا عن كورونا الشائعات؟

كما أضاف قائلًا: "كورونا الشائعات لا تقلّ خطرًا عن المرض، وسوف أموت وفي نفسي شيء من موضوع مكافحة الشائعات".

كما أوضح "العرفج" أنه من المؤيدين لنظام التعليم عن بُعد؛ مشيرًا إلى أنه يرغب في أن تصبح كل دوراته -مستقبلًا- أونلاين.

في سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن القطيف جزء من القلب، وقطعة من وجدان بلادي، وحيا الله الشاعر القطيفي الذي قال: قالوا القطيف فقلت دون تردد.. معشوقتي وأنا بها الهيمان.

مضيفًا بالقول: "القطيف ليست محاصرة؛ بل موضوعة تحت مجهر المحبة والحراسة الجميلة والعين الواعية".

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