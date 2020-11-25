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حرم وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: ولي العهد يقوم بعمل جبار لتمكين المرأة بالمملكة

"إيني": في عهد الملك سلمان أصبحت رحلة الحج والعمرة سياحية ميسرة

أكدت حرم وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندنويسيا إيني ريتنى بور وانينغاتياس، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بدور كبير في إحداث نقلة وتطور كبير في المملكة بمختلف المجالات؛ ومنها تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، مضيفة أنها سَرَّها ما شاهدته من المشاركة الفاعلة والقوية للمرأة السعودية في العمل وبكل حرية، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن؛ فهو عمل رائع ولها دور بارز ومهم.

وقالت في تصريح لها خلال زيارتها الحالية للمملكة ضمن الوفد الرسمي لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حاليًا إنها تتابع عن كثب ما تضمنته رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي ساهمت في تمكين المرأة السعودية من العمل الحر وتقلد المناصب القيادية والمؤثرة، وهي خطوات غير مسبوقة في التاريخ؛ لافتة إلى أن عمل للمرأة السعودية ونجاحها وتميزها هو وسام فخر واعتزاز لها ولأخواتها المسلمات بالعالم.

ونوهت "إيني" بالخدمات التي قدّمتها الحكومة السعودية للتيسير على الحجاج والمعتمرين حيث أصبحت رحلة الحج والعمرة سياحية ميسرة بعد ما كانت مظنة المشقة والعناء بفضل الله ثم بتوفيقه لقيادة السعودية التي وصفتها بالرائدة في العمل المتقن لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وقدمت حرمُ وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، الشكرَ والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن وكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء المناسك والزيارة للمدينة المنورة، كما شكرت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة على التنسيق وإنجاح الزيارة، سائلة الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدّمها، وأن يحفظ قيادتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

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حرم وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: ولي العهد يقوم بعمل جبار لتمكين المرأة بالمملكة
سبق

أكدت حرم وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندنويسيا إيني ريتنى بور وانينغاتياس، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بدور كبير في إحداث نقلة وتطور كبير في المملكة بمختلف المجالات؛ ومنها تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، مضيفة أنها سَرَّها ما شاهدته من المشاركة الفاعلة والقوية للمرأة السعودية في العمل وبكل حرية، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن؛ فهو عمل رائع ولها دور بارز ومهم.

وقالت في تصريح لها خلال زيارتها الحالية للمملكة ضمن الوفد الرسمي لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حاليًا إنها تتابع عن كثب ما تضمنته رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي ساهمت في تمكين المرأة السعودية من العمل الحر وتقلد المناصب القيادية والمؤثرة، وهي خطوات غير مسبوقة في التاريخ؛ لافتة إلى أن عمل للمرأة السعودية ونجاحها وتميزها هو وسام فخر واعتزاز لها ولأخواتها المسلمات بالعالم.

ونوهت "إيني" بالخدمات التي قدّمتها الحكومة السعودية للتيسير على الحجاج والمعتمرين حيث أصبحت رحلة الحج والعمرة سياحية ميسرة بعد ما كانت مظنة المشقة والعناء بفضل الله ثم بتوفيقه لقيادة السعودية التي وصفتها بالرائدة في العمل المتقن لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وقدمت حرمُ وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، الشكرَ والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن وكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء المناسك والزيارة للمدينة المنورة، كما شكرت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة على التنسيق وإنجاح الزيارة، سائلة الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدّمها، وأن يحفظ قيادتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:03 AM

حرم وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: ولي العهد يقوم بعمل جبار لتمكين المرأة بالمملكة

"إيني": في عهد الملك سلمان أصبحت رحلة الحج والعمرة سياحية ميسرة

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكدت حرم وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندنويسيا إيني ريتنى بور وانينغاتياس، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بدور كبير في إحداث نقلة وتطور كبير في المملكة بمختلف المجالات؛ ومنها تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، مضيفة أنها سَرَّها ما شاهدته من المشاركة الفاعلة والقوية للمرأة السعودية في العمل وبكل حرية، ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن؛ فهو عمل رائع ولها دور بارز ومهم.

وقالت في تصريح لها خلال زيارتها الحالية للمملكة ضمن الوفد الرسمي لوزير الشؤون الدينية الإندونيسي الذي يزور المملكة حاليًا إنها تتابع عن كثب ما تضمنته رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي ساهمت في تمكين المرأة السعودية من العمل الحر وتقلد المناصب القيادية والمؤثرة، وهي خطوات غير مسبوقة في التاريخ؛ لافتة إلى أن عمل للمرأة السعودية ونجاحها وتميزها هو وسام فخر واعتزاز لها ولأخواتها المسلمات بالعالم.

ونوهت "إيني" بالخدمات التي قدّمتها الحكومة السعودية للتيسير على الحجاج والمعتمرين حيث أصبحت رحلة الحج والعمرة سياحية ميسرة بعد ما كانت مظنة المشقة والعناء بفضل الله ثم بتوفيقه لقيادة السعودية التي وصفتها بالرائدة في العمل المتقن لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وقدمت حرمُ وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، الشكرَ والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن وكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء المناسك والزيارة للمدينة المنورة، كما شكرت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة على التنسيق وإنجاح الزيارة، سائلة الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدّمها، وأن يحفظ قيادتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

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