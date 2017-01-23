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انقلاب سيارة مساعد مدير "تعليم تبوك" ونقله للمستشفى

أثناء عودته من زيارة رسمية لمحافظة البدع

تعرض مساعد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد القعير، مساء اليوم، لحادث انقلاب، وذلك أثناء عودته من زيارة رسمية لمحافظة البدع، فيما تم نقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى البدع العام ووصفت حالته صبالمستقرة.

وحضر "القعير" صباح اليوم لقاء مع قادة المدارس بمحافظة البدع، ناقش خلالها العديد من المواضيع ومنها رفع مستوى نواتج التعليم، ودور الأسرة والطالب والمعلم والقائد والمشرف، إضافة إلى موضوع الاختبارات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقلاب سيارة مساعد مدير "تعليم تبوك" ونقله للمستشفى
سبق

تعرض مساعد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد القعير، مساء اليوم، لحادث انقلاب، وذلك أثناء عودته من زيارة رسمية لمحافظة البدع، فيما تم نقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى البدع العام ووصفت حالته صبالمستقرة.

وحضر "القعير" صباح اليوم لقاء مع قادة المدارس بمحافظة البدع، ناقش خلالها العديد من المواضيع ومنها رفع مستوى نواتج التعليم، ودور الأسرة والطالب والمعلم والقائد والمشرف، إضافة إلى موضوع الاختبارات الدولية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
05:30 PM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:00 PM

انقلاب سيارة مساعد مدير "تعليم تبوك" ونقله للمستشفى

أثناء عودته من زيارة رسمية لمحافظة البدع

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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3,074

تعرض مساعد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد القعير، مساء اليوم، لحادث انقلاب، وذلك أثناء عودته من زيارة رسمية لمحافظة البدع، فيما تم نقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى البدع العام ووصفت حالته صبالمستقرة.

وحضر "القعير" صباح اليوم لقاء مع قادة المدارس بمحافظة البدع، ناقش خلالها العديد من المواضيع ومنها رفع مستوى نواتج التعليم، ودور الأسرة والطالب والمعلم والقائد والمشرف، إضافة إلى موضوع الاختبارات الدولية.

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