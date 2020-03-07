"حرس الحدود": إحباط تهريب 8 أطنان حشيش و529 طن قات خلال 6 أشهر

كشف عن إلقاء القبض على 3794 مهرّباً وإنقاذ 479 شخصاً من البحر والبر

أعلن المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه (8275) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(529) طناً و(728) كيلو جراماً من مادة القات المخدر، و(289966) حبّة مخدرة.

وقال المتحدث: المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، وحالات الإنقاذ البري والبحري، خلال الفترة من 1 / 1 / 1441هـ إلى 30 / 6 / 1441هـ، أسفرت عن القبض على المتورطين في محاولات التهريب وعددهم 3794 شخصاً، وذلك بعد رصد دخولهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة، إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأضاف: في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية ما مجموعه (479) شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات؛ منهم (369) شخصاً تمّ إنقاذهم في البحر، و(110) أشخاص تمّ إنقاذهم على البر.