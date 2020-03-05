النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود بنجلاديش

في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة

اختتم برنامج الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود جمهورية بنجلاديش، في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وقال المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي: إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد موافقة وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي.

عُقد حفل التخرج بحضور قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، والملحق العسكري بسفارة دولة بنجلاديش في المملكة، العميد الركن محمد سعيد صديقي.

وأضاف أن هذه الدورة تُعد استمرارًا للتعاون المشترك بين حرس الحدود السعودي وحرس الحدود بجمهورية بنجلاديش.

ولفت إلى أنها بمسماها "التدريب على الوعي بالأوضاع"، تهدف لبناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية معارف المشاركين، والارتقاء بالحس الأمنى للمتدرب، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تمكّنه من استشعار الأخطار ومصادرها، وتحليل أنماط السلوك، والتصرف بالشكل الصحيح عند مواجهة التهديدات.

وأوضح الرائد "الثقفي" أن برنامج الدورة استمر أسبوعًا شمل العديد من الحقائب التدريبية، في عدد من المواضيع الأمنية وطرق حل المشكلات والتعامل معها، والحس الأمني، وتحليل الموقف الأمني، والتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة، والتمارين التطبيقية المحاكية للواقع.

حرس حدود بنجلاديش

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود بنجلاديش
سبق

اختتم برنامج الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود جمهورية بنجلاديش، في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وقال المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي: إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد موافقة وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي.

عُقد حفل التخرج بحضور قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، والملحق العسكري بسفارة دولة بنجلاديش في المملكة، العميد الركن محمد سعيد صديقي.

وأضاف أن هذه الدورة تُعد استمرارًا للتعاون المشترك بين حرس الحدود السعودي وحرس الحدود بجمهورية بنجلاديش.

ولفت إلى أنها بمسماها "التدريب على الوعي بالأوضاع"، تهدف لبناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية معارف المشاركين، والارتقاء بالحس الأمنى للمتدرب، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تمكّنه من استشعار الأخطار ومصادرها، وتحليل أنماط السلوك، والتصرف بالشكل الصحيح عند مواجهة التهديدات.

وأوضح الرائد "الثقفي" أن برنامج الدورة استمر أسبوعًا شمل العديد من الحقائب التدريبية، في عدد من المواضيع الأمنية وطرق حل المشكلات والتعامل معها، والحس الأمني، وتحليل الموقف الأمني، والتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة، والتمارين التطبيقية المحاكية للواقع.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:44 PM

اختتام الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود بنجلاديش

في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
46

اختتم برنامج الدورة الأولى لتخريج 20 متدربًا من حرس حدود جمهورية بنجلاديش، في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.

وقال المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي: إن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد موافقة وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود، الفريق عوّاد بن عيد البلوي.

عُقد حفل التخرج بحضور قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، والملحق العسكري بسفارة دولة بنجلاديش في المملكة، العميد الركن محمد سعيد صديقي.

وأضاف أن هذه الدورة تُعد استمرارًا للتعاون المشترك بين حرس الحدود السعودي وحرس الحدود بجمهورية بنجلاديش.

ولفت إلى أنها بمسماها "التدريب على الوعي بالأوضاع"، تهدف لبناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، وتنمية معارف المشاركين، والارتقاء بالحس الأمنى للمتدرب، وتزويده بالمعارف والمهارات التي تمكّنه من استشعار الأخطار ومصادرها، وتحليل أنماط السلوك، والتصرف بالشكل الصحيح عند مواجهة التهديدات.

وأوضح الرائد "الثقفي" أن برنامج الدورة استمر أسبوعًا شمل العديد من الحقائب التدريبية، في عدد من المواضيع الأمنية وطرق حل المشكلات والتعامل معها، والحس الأمني، وتحليل الموقف الأمني، والتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة، والتمارين التطبيقية المحاكية للواقع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,883
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,988
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,156

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة