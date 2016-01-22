المنتخب السعودي تحت 21 عاماً يفتتح تدريباته استعداداً لتصفيات آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 21 عاماً اليوم الاثنين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى يوم الـ28 من شهر يناير الجاري، والمُقام في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2020.

وأجرى لاعبو الأخضر اليوم الاثنين حصتين صباحية ومسائية أقيمتا على ملعب نادي الرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، واشتملت الحصة الصباحية على تمارين تقوية، أعقبها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدت الأولى مران البناء تحت الضغط العالي، في حين عملت المجوعة الأخرى على مران التنظيم الدفاعي، وبدأت الحصة المسائية بتمارين على التمرير، ليعقبها مران الاستحواذ على الكرة، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف تطبيق البناء تحت الضغط العالي.

يُذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري قد استدعى (23) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أمين بخاري، وحسين النخلي، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، وعبدالله حسون، وعبدالله مجرشي، وفيصل دارسي (من النادي الأهلي)، وزيد البواردي، وسامي النجعي، وصالح الوحيمد (من نادي النصر)، وحسين سالم، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وأيمن الحجيلي، وعبدالله الشنقيطي (من نادي الأنصار)، ورمزي صولان، وعبدالرحمن الظفيري (من نادي الباطن)، وعبدالله الحمدان، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وحسن القيد (من نادي الخليج)، ومتعب المطلق (من نادي الرائد)، وعبدالله الخيبري (من نادي الصقور)، وحسن أبو شرارة (من نادي القادسية)، ومنيف دوشي (من نادي حطين)، وهيثم الخليف (من نادي هجر).