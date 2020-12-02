بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.
ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.
أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.
ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.
ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.
أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.
ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.