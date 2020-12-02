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بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

توزيعه على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل

أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا
سبق

أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
10:25 AM

بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

توزيعه على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل.

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