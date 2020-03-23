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"أندية الحي" بنجران تطلق العديد من المبادرات للتوعية بـ"كورونا" والتثقيف بالمدارس الافتراضية

تضمنت فيديوهات إرشادية وتوعوية

أطلقت أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، العديد من المبادرات؛ تزامناً مع قرارات منع الخروج من المنزل الاحترازية، للوقاية من فيروس "كورونا"؛ وذلك بمتابعة من الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية بنجران المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وتهدف المبادرة الأولى التي أطلقها نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدرسة الإمام مسلم الابتدائية، تحت شعار "حتى تنجلي" إلى توعية وتثقيف المجتمع بفيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، وذلك من خلال إرسال نشرات توعوية تثقيفية للمجتمع، وعمل الفيديوهات الإرشادية والمسابقات والدورات التدريبية عن بعد والتي تستهدف الأفراد والأسر.

كما أطلق نادي الحي الترفيهي التعليمي بمتوسطة الطبري، مسابقة عن بعد لحملة #كلنا_مسؤول والتي تهدف لتوعية المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، للسيطرة على فيروس "كورونا"، وذلك عن طريق عمل المشارك بمنزله لتصميم أو رسمة تحكي عن شعار الحملة وأهدافها.

وشارك العديد من أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات بتعليم نجران بالتعاون مع إدارة الإعلام والاتصال بحملات إعلامية للتوعية بفيروس "كورونا"، والتثقيف حول المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد، في ظل ما وفرته وزارة التعليم من وسائل تعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن استمرار رحلتهم العلمية بنجاح.

فيروس كورونا الجديد

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"أندية الحي" بنجران تطلق العديد من المبادرات للتوعية بـ"كورونا" والتثقيف بالمدارس الافتراضية
سبق

أطلقت أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، العديد من المبادرات؛ تزامناً مع قرارات منع الخروج من المنزل الاحترازية، للوقاية من فيروس "كورونا"؛ وذلك بمتابعة من الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية بنجران المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وتهدف المبادرة الأولى التي أطلقها نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدرسة الإمام مسلم الابتدائية، تحت شعار "حتى تنجلي" إلى توعية وتثقيف المجتمع بفيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، وذلك من خلال إرسال نشرات توعوية تثقيفية للمجتمع، وعمل الفيديوهات الإرشادية والمسابقات والدورات التدريبية عن بعد والتي تستهدف الأفراد والأسر.

كما أطلق نادي الحي الترفيهي التعليمي بمتوسطة الطبري، مسابقة عن بعد لحملة #كلنا_مسؤول والتي تهدف لتوعية المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، للسيطرة على فيروس "كورونا"، وذلك عن طريق عمل المشارك بمنزله لتصميم أو رسمة تحكي عن شعار الحملة وأهدافها.

وشارك العديد من أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات بتعليم نجران بالتعاون مع إدارة الإعلام والاتصال بحملات إعلامية للتوعية بفيروس "كورونا"، والتثقيف حول المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد، في ظل ما وفرته وزارة التعليم من وسائل تعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن استمرار رحلتهم العلمية بنجاح.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:46 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:55 PM

"أندية الحي" بنجران تطلق العديد من المبادرات للتوعية بـ"كورونا" والتثقيف بالمدارس الافتراضية

تضمنت فيديوهات إرشادية وتوعوية

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علي حفول - نجران
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أطلقت أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، العديد من المبادرات؛ تزامناً مع قرارات منع الخروج من المنزل الاحترازية، للوقاية من فيروس "كورونا"؛ وذلك بمتابعة من الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية بنجران المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وتهدف المبادرة الأولى التي أطلقها نادي الحي الترفيهي التعليمي بمدرسة الإمام مسلم الابتدائية، تحت شعار "حتى تنجلي" إلى توعية وتثقيف المجتمع بفيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، وذلك من خلال إرسال نشرات توعوية تثقيفية للمجتمع، وعمل الفيديوهات الإرشادية والمسابقات والدورات التدريبية عن بعد والتي تستهدف الأفراد والأسر.

كما أطلق نادي الحي الترفيهي التعليمي بمتوسطة الطبري، مسابقة عن بعد لحملة #كلنا_مسؤول والتي تهدف لتوعية المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم، للسيطرة على فيروس "كورونا"، وذلك عن طريق عمل المشارك بمنزله لتصميم أو رسمة تحكي عن شعار الحملة وأهدافها.

وشارك العديد من أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات بتعليم نجران بالتعاون مع إدارة الإعلام والاتصال بحملات إعلامية للتوعية بفيروس "كورونا"، والتثقيف حول المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد، في ظل ما وفرته وزارة التعليم من وسائل تعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات بما يضمن استمرار رحلتهم العلمية بنجاح.

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