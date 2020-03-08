النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة القنفذة" تنفي تسجيل أي حالة مصابة بكورونا بالمحافظة

بعد تداول شائعة لإصابة وافد

بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي منها "تويتر" "والواتساب"، شائعة حول استقبال مستشفى جنوب القنفذة، لوافد يقطن بمركز حلي جنوب المحافظة مصاب بفيروس كورونا الجديد، قادماً من بلده مما نتج عنه حالة من القلق والتساؤلات بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت صحة القنفذة على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم المتحمي، أن صحة القنفذة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، مهيباً بالجميع اتباع الإرشادات والتعليمات الصحية والتي تنشرها "وزارة الصحة" بجميع مواقعها، لرفع الوعي الصحي حول هذا الفيروس، كما دعت الصحة أيضاً الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

صحة القنفذة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة القنفذة" تنفي تسجيل أي حالة مصابة بكورونا بالمحافظة
سبق

بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي منها "تويتر" "والواتساب"، شائعة حول استقبال مستشفى جنوب القنفذة، لوافد يقطن بمركز حلي جنوب المحافظة مصاب بفيروس كورونا الجديد، قادماً من بلده مما نتج عنه حالة من القلق والتساؤلات بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت صحة القنفذة على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم المتحمي، أن صحة القنفذة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، مهيباً بالجميع اتباع الإرشادات والتعليمات الصحية والتي تنشرها "وزارة الصحة" بجميع مواقعها، لرفع الوعي الصحي حول هذا الفيروس، كما دعت الصحة أيضاً الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:12 PM

"صحة القنفذة" تنفي تسجيل أي حالة مصابة بكورونا بالمحافظة

بعد تداول شائعة لإصابة وافد

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
1,043

بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي منها "تويتر" "والواتساب"، شائعة حول استقبال مستشفى جنوب القنفذة، لوافد يقطن بمركز حلي جنوب المحافظة مصاب بفيروس كورونا الجديد، قادماً من بلده مما نتج عنه حالة من القلق والتساؤلات بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت صحة القنفذة على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم المتحمي، أن صحة القنفذة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، مهيباً بالجميع اتباع الإرشادات والتعليمات الصحية والتي تنشرها "وزارة الصحة" بجميع مواقعها، لرفع الوعي الصحي حول هذا الفيروس، كما دعت الصحة أيضاً الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,053
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,110
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,227

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة