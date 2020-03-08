"صحة القنفذة" تنفي تسجيل أي حالة مصابة بكورونا بالمحافظة

بعد تداول شائعة لإصابة وافد

بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي منها "تويتر" "والواتساب"، شائعة حول استقبال مستشفى جنوب القنفذة، لوافد يقطن بمركز حلي جنوب المحافظة مصاب بفيروس كورونا الجديد، قادماً من بلده مما نتج عنه حالة من القلق والتساؤلات بين أفراد المجتمع.

من جانبها، أكدت صحة القنفذة على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم المتحمي، أن صحة القنفذة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، مهيباً بالجميع اتباع الإرشادات والتعليمات الصحية والتي تنشرها "وزارة الصحة" بجميع مواقعها، لرفع الوعي الصحي حول هذا الفيروس، كما دعت الصحة أيضاً الجميع إلى التواصل مع 937 لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.