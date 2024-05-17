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لليوم الثاني.. روسيا تسجل ارتفاعًا بالإصابات لكنها أقل من 10 آلاف حالة جديدة

شهدت 94 وفاة و9709 إصابات وتماثل للشفاء 4207 أشخاص في آخر 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بروسيا، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الــ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وبحسب "روسيا اليوم"، توفي 94 مصابًا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)؛ لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

وتماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الــ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصًا.

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لليوم الثاني.. روسيا تسجل ارتفاعًا بالإصابات لكنها أقل من 10 آلاف حالة جديدة
سبق

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بروسيا، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الــ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وبحسب "روسيا اليوم"، توفي 94 مصابًا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)؛ لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

وتماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الــ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصًا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:37 AM

لليوم الثاني.. روسيا تسجل ارتفاعًا بالإصابات لكنها أقل من 10 آلاف حالة جديدة

شهدت 94 وفاة و9709 إصابات وتماثل للشفاء 4207 أشخاص في آخر 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بروسيا، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الــ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وبحسب "روسيا اليوم"، توفي 94 مصابًا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)؛ لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

وتماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الــ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصًا.

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