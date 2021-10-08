"تراميزاني" خامس ضحايا إقالات المدربين.. و"دانييل راموس" يصل غدًا لتدريب الفيصلي

انضم الإيطالي باولو تراميزاني إلى قائمة المدربين الأجانب المغادرين لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، ليكون بذلك خامس ضحايا الإقالة بعد مرور 7 جولات فقط على انطلاق المنافسات.

وسبق إلغاء عقد مدرب الفيصلي تراميزاني إلغاء عقود عدد من المدربين من قبل إدارات عدة أندية، البداية كانت بمدرب الاتحاد البرازيلي كاريلي، ثم مدرب التعاون البريطاني نيستور آل ما يسترو، تلاه مدرب الطائي التونسي محمد الكوكي، ثم جاء الدور على مدرب النصر البرازيلي مانو نونيز.

من جهة أخرى يصل مساء غد السبت إلى المملكة العربية السعودية المدير الفني الجديد لنادي الفيصلي، البرتغالي "دانييل راموس" مع طاقمه المساعد؛ لبدء الإشراف على تمارين الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج أنهت يوم أمس إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسمين، خلفًا للمدرب المقال الإيطالي باولو تراميزاني.

ويملك المدرب البرتغالي سجلًّا جيدًا من خلال قيادة عدد من الأندية المميزة في بلاده، من بينها مارتيمو وتشافيس وريو آفي وبوافيتشا وسانتا كلارا.