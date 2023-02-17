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بطولة البلوت: 16 متسابقاً يتأهلون إلى المرحلة النهائية

تأهل 16 متسابقاً (8 فرق) من أصل 16 ألفاً خاضوا طوال أربعة أيام منافسات حامية في التصفيات الأولية لبطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بتنفيذها بمجموع جوائز بقيمة مليوني ريال.

وتقام البطولة للمرة الثالثة في المملكة، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.

وتنافس في البطولة 256 متسابقاً في جولات عدة في كل جولة ثلاث مباريات (صكات)، وشهدت المنافسات خروج المشاركات في البطولة بعد تأهل بعضهن إلى أدوار متقدمة.

وتلعب الفرق الثمانية الأدوار النهائية الأسبوع المقبل في مقر البطولة بواجهة الرياض.

بطولة البلوت الهيئة العامة للترفيه

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بطولة البلوت: 16 متسابقاً يتأهلون إلى المرحلة النهائية
سبق

تأهل 16 متسابقاً (8 فرق) من أصل 16 ألفاً خاضوا طوال أربعة أيام منافسات حامية في التصفيات الأولية لبطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بتنفيذها بمجموع جوائز بقيمة مليوني ريال.

وتقام البطولة للمرة الثالثة في المملكة، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.

وتنافس في البطولة 256 متسابقاً في جولات عدة في كل جولة ثلاث مباريات (صكات)، وشهدت المنافسات خروج المشاركات في البطولة بعد تأهل بعضهن إلى أدوار متقدمة.

وتلعب الفرق الثمانية الأدوار النهائية الأسبوع المقبل في مقر البطولة بواجهة الرياض.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:06 PM

بطولة البلوت: 16 متسابقاً يتأهلون إلى المرحلة النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل 16 متسابقاً (8 فرق) من أصل 16 ألفاً خاضوا طوال أربعة أيام منافسات حامية في التصفيات الأولية لبطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بتنفيذها بمجموع جوائز بقيمة مليوني ريال.

وتقام البطولة للمرة الثالثة في المملكة، بإشراف من الهيئة العامة للترفيه وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.

وتنافس في البطولة 256 متسابقاً في جولات عدة في كل جولة ثلاث مباريات (صكات)، وشهدت المنافسات خروج المشاركات في البطولة بعد تأهل بعضهن إلى أدوار متقدمة.

وتلعب الفرق الثمانية الأدوار النهائية الأسبوع المقبل في مقر البطولة بواجهة الرياض.

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