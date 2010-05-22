أحدث معدل للتطعيم في العالم.. 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد

66.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.61 مليار جرعة لقاح

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويُقدّر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

ووفق "الألمانية" بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 166.2 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.44 ملايين.