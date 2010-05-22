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"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

أحدث معدل للتطعيم في العالم.. 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد

66.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.61 مليار جرعة لقاح

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويُقدّر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

ووفق "الألمانية" بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 166.2 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.44 ملايين.

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أحدث معدل للتطعيم في العالم.. 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد
سبق

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويُقدّر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

ووفق "الألمانية" بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 166.2 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.44 ملايين.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
02:08 PM

أحدث معدل للتطعيم في العالم.. 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد

66.2 مليون إصابة بكورونا حول العالم.. و1.61 مليار جرعة لقاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 1.61 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويُقدّر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 27.6 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

ووفق "الألمانية" بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 166.2 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.44 ملايين.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,957
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,443
70 مليار ..

70 مليار ..

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