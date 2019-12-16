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أمير عسير يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة حالات تسمم بحر أبوسكينة

وجّه الرقابة بالتحقيق مع المتسبب والأمانة بإعداد خطة تضمن عدم التكرار

ترأس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اليوم اجتماعاً باللجنة المكلفة بمتابعة قضية التسمم الغذائي التي وقعت في أحد المطاعم في بحر أبوسكينة، والتي تسببت بدخول 262 مواطناً المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير المنطقة اطمأن في بداية الاجتماع على المصابين وأن جميع الحالات غادرت المستشفيات ويتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف متحدث إمارة عسير أنه بعد الاطلاع على التقارير الفنية المتضمنة نتائج الاختبارات المطبقة على العينات من مختبرات أمانة عسير ومديرية الشؤون الصحية، اتضح وجود حالات تسمم بعدد من أنواع الميكروبات والبكتيريا المختلفة، والذي أوضحته النتائج المخبرية المرفوعة من بيئة العمل.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير قد أصدر توجيهاته لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، وذلك لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام.

كما طالب أمانة منطقة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلاً ويتم تعميمها والعمل بها في جميع البلديات بالمنطقة.

يذكر أن اللجنة الرباعية المسؤولة عن التسممات الغذائية بالمنطقة ستعقد اجتماعها بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لرفع التقرير النهائي فيما يخص العقوبات المقترحة حسب دليل إدارة التعامل مع التسممات الغذائية ورفعها للجهة المختصة.

أمير عسير مطعم بحر أبو سكينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة حالات تسمم بحر أبوسكينة
سبق

ترأس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اليوم اجتماعاً باللجنة المكلفة بمتابعة قضية التسمم الغذائي التي وقعت في أحد المطاعم في بحر أبوسكينة، والتي تسببت بدخول 262 مواطناً المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير المنطقة اطمأن في بداية الاجتماع على المصابين وأن جميع الحالات غادرت المستشفيات ويتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف متحدث إمارة عسير أنه بعد الاطلاع على التقارير الفنية المتضمنة نتائج الاختبارات المطبقة على العينات من مختبرات أمانة عسير ومديرية الشؤون الصحية، اتضح وجود حالات تسمم بعدد من أنواع الميكروبات والبكتيريا المختلفة، والذي أوضحته النتائج المخبرية المرفوعة من بيئة العمل.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير قد أصدر توجيهاته لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، وذلك لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام.

كما طالب أمانة منطقة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلاً ويتم تعميمها والعمل بها في جميع البلديات بالمنطقة.

يذكر أن اللجنة الرباعية المسؤولة عن التسممات الغذائية بالمنطقة ستعقد اجتماعها بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لرفع التقرير النهائي فيما يخص العقوبات المقترحة حسب دليل إدارة التعامل مع التسممات الغذائية ورفعها للجهة المختصة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
06:27 PM

أمير عسير يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة حالات تسمم بحر أبوسكينة

وجّه الرقابة بالتحقيق مع المتسبب والأمانة بإعداد خطة تضمن عدم التكرار

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محمد طيران - عسير
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ترأس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اليوم اجتماعاً باللجنة المكلفة بمتابعة قضية التسمم الغذائي التي وقعت في أحد المطاعم في بحر أبوسكينة، والتي تسببت بدخول 262 مواطناً المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير المنطقة اطمأن في بداية الاجتماع على المصابين وأن جميع الحالات غادرت المستشفيات ويتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف متحدث إمارة عسير أنه بعد الاطلاع على التقارير الفنية المتضمنة نتائج الاختبارات المطبقة على العينات من مختبرات أمانة عسير ومديرية الشؤون الصحية، اتضح وجود حالات تسمم بعدد من أنواع الميكروبات والبكتيريا المختلفة، والذي أوضحته النتائج المخبرية المرفوعة من بيئة العمل.

وأشار إلى أن أمير منطقة عسير قد أصدر توجيهاته لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، وذلك لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام.

كما طالب أمانة منطقة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلاً ويتم تعميمها والعمل بها في جميع البلديات بالمنطقة.

يذكر أن اللجنة الرباعية المسؤولة عن التسممات الغذائية بالمنطقة ستعقد اجتماعها بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لرفع التقرير النهائي فيما يخص العقوبات المقترحة حسب دليل إدارة التعامل مع التسممات الغذائية ورفعها للجهة المختصة.

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