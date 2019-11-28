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بومبيو: نبذل ما بوسعنا لمنع إيران من زعزعة استقرار هذه العواصم العربية الثلاث

قال: التظاهرات هي صوت الشارع وحرمان طهران من الموارد يقلل من تأثيرها الخبيث

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لزعزعة استقرار المنطقة وتمويل أجندته الإمبريالية؛ سواء في بيروت أو بغداد أو دمشق.

وأضاف بومبيو خلال لقاء بالبرنامج الإذاعي اليومي "بن شابيرو شو": إن هذا التأثير الخبيث لإيران من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وحول التظاهرات في إيران، قال بومبيو، وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "إن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من تظاهرات، هو سعي الشعب الإيراني للعيش بحرّية، وأن يحيا حياة بسيطة وطبيعية، والتظاهرات هي صوت الشارع للنظام الإيراني الذي يحرمهم من ذلك بأن يكفي من الكليبتوقراطية؛ ويكفي من الثيوقراطية؛ ويكفى من الإمبريالية".

مايك بومبيو إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بومبيو: نبذل ما بوسعنا لمنع إيران من زعزعة استقرار هذه العواصم العربية الثلاث
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لزعزعة استقرار المنطقة وتمويل أجندته الإمبريالية؛ سواء في بيروت أو بغداد أو دمشق.

وأضاف بومبيو خلال لقاء بالبرنامج الإذاعي اليومي "بن شابيرو شو": إن هذا التأثير الخبيث لإيران من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وحول التظاهرات في إيران، قال بومبيو، وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "إن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من تظاهرات، هو سعي الشعب الإيراني للعيش بحرّية، وأن يحيا حياة بسيطة وطبيعية، والتظاهرات هي صوت الشارع للنظام الإيراني الذي يحرمهم من ذلك بأن يكفي من الكليبتوقراطية؛ ويكفي من الثيوقراطية؛ ويكفى من الإمبريالية".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:33 AM

بومبيو: نبذل ما بوسعنا لمنع إيران من زعزعة استقرار هذه العواصم العربية الثلاث

قال: التظاهرات هي صوت الشارع وحرمان طهران من الموارد يقلل من تأثيرها الخبيث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لحرمان النظام الإيراني من الموارد التي يحتاجها لزعزعة استقرار المنطقة وتمويل أجندته الإمبريالية؛ سواء في بيروت أو بغداد أو دمشق.

وأضاف بومبيو خلال لقاء بالبرنامج الإذاعي اليومي "بن شابيرو شو": إن هذا التأثير الخبيث لإيران من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وحول التظاهرات في إيران، قال بومبيو، وفق ما نقلته "سكاي نيوز": "إن ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من تظاهرات، هو سعي الشعب الإيراني للعيش بحرّية، وأن يحيا حياة بسيطة وطبيعية، والتظاهرات هي صوت الشارع للنظام الإيراني الذي يحرمهم من ذلك بأن يكفي من الكليبتوقراطية؛ ويكفي من الثيوقراطية؛ ويكفى من الإمبريالية".

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