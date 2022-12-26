النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خبير اللوائح الرياضية "موضحًا": لا تأجيل للمباريات بسبب "كورونا"

بعد رفض النظر في مباراة الهلال والفتح

أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير، اليوم السبت؛ أن لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال جائحة كورونا، تمنع تأجيل أي مباراة.

جاء ذلك توضيحًا حول رفض لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين طلبًا من الفتح لتأجيل مباراته أمام الهلال "التي تُلعب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 مند دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، بعد إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبر حسابه على "تويتر": "لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا، لا تتضمن نصوصًا تتيح خيار تأجيل المباراة في حال الإصابة بفيروس كورونا".

واختتم: "احتوت "اللائحة" صراحةً في المادة 5 نصًا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة "3-0" في حال عدم قدرته على توفير 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى، في قائمة بداية المباراة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خبير اللوائح الرياضية "موضحًا": لا تأجيل للمباريات بسبب "كورونا"
سبق

أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير، اليوم السبت؛ أن لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال جائحة كورونا، تمنع تأجيل أي مباراة.

جاء ذلك توضيحًا حول رفض لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين طلبًا من الفتح لتأجيل مباراته أمام الهلال "التي تُلعب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 مند دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، بعد إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبر حسابه على "تويتر": "لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا، لا تتضمن نصوصًا تتيح خيار تأجيل المباراة في حال الإصابة بفيروس كورونا".

واختتم: "احتوت "اللائحة" صراحةً في المادة 5 نصًا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة "3-0" في حال عدم قدرته على توفير 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى، في قائمة بداية المباراة".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
02:20 PM

خبير اللوائح الرياضية "موضحًا": لا تأجيل للمباريات بسبب "كورونا"

بعد رفض النظر في مباراة الهلال والفتح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,911

أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير، اليوم السبت؛ أن لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال جائحة كورونا، تمنع تأجيل أي مباراة.

جاء ذلك توضيحًا حول رفض لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين طلبًا من الفتح لتأجيل مباراته أمام الهلال "التي تُلعب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 مند دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، بعد إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبر حسابه على "تويتر": "لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا، لا تتضمن نصوصًا تتيح خيار تأجيل المباراة في حال الإصابة بفيروس كورونا".

واختتم: "احتوت "اللائحة" صراحةً في المادة 5 نصًا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة "3-0" في حال عدم قدرته على توفير 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى، في قائمة بداية المباراة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,889
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة