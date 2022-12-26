أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير، اليوم السبت؛ أن لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال جائحة كورونا، تمنع تأجيل أي مباراة. جاء ذلك توضيحًا حول رفض لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين طلبًا من الفتح لتأجيل مباراته أمام الهلال "التي تُلعب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 مند دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، بعد إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا. وقال الأمير عبر حسابه على "تويتر": "لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا، لا تتضمن نصوصًا تتيح خيار تأجيل المباراة في حال الإصابة بفيروس كورونا". واختتم: "احتوت "اللائحة" صراحةً في المادة 5 نصًا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة "3-0" في حال عدم قدرته على توفير 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى، في قائمة بداية المباراة".

خبير اللوائح الرياضية "موضحًا": لا تأجيل للمباريات بسبب "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير، اليوم السبت؛ أن لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال جائحة كورونا، تمنع تأجيل أي مباراة.



جاء ذلك توضيحًا حول رفض لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين طلبًا من الفتح لتأجيل مباراته أمام الهلال "التي تُلعب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 مند دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، بعد إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا.



وقال الأمير عبر حسابه على "تويتر": "لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا، لا تتضمن نصوصًا تتيح خيار تأجيل المباراة في حال الإصابة بفيروس كورونا".



واختتم: "احتوت "اللائحة" صراحةً في المادة 5 نصًا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة "3-0" في حال عدم قدرته على توفير 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى، في قائمة بداية المباراة".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 02:20 PM

خبير اللوائح الرياضية "موضحًا": لا تأجيل للمباريات بسبب "كورونا" بعد رفض النظر في مباراة الهلال والفتح





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أكد خبير اللوائح الرياضية أحمد الأمير، اليوم السبت؛ أن لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال جائحة كورونا، تمنع تأجيل أي مباراة.



جاء ذلك توضيحًا حول رفض لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين طلبًا من الفتح لتأجيل مباراته أمام الهلال "التي تُلعب اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 مند دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، بعد إصابة 6 من لاعبيه بفيروس كورونا.



وقال الأمير عبر حسابه على "تويتر": "لائحة التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا، لا تتضمن نصوصًا تتيح خيار تأجيل المباراة في حال الإصابة بفيروس كورونا".



واختتم: "احتوت "اللائحة" صراحةً في المادة 5 نصًا يعتبر الفريق خاسرًا بنتيجة "3-0" في حال عدم قدرته على توفير 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى، في قائمة بداية المباراة".