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"باشطح": لا يوجد للأميرة "عادلة" حسابات في مواقع التواصل

قالت: قنوات الاتصال عبر المؤسسات التي ترأسها

نفت الدكتورة ناهد باشطح مستشارة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز للشؤون الإعلامية، وجود أي حسابات للأميرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن جميع الحسابات الحالية سواء في "تويتر" أو "انستغرام" والتي تحمل اسم الأميرة وصورها مزيّفة وليس لها صلة بالأميرة بأي صلةٍ كانت، محذرة من التعامل معها.

وقالت "باشطح" لـ"سبق": "لا يوجد أي حساب رسمي للأميرة على شبكات التواصل وكل الموجود حاليًا حسابات مزيفة ومن رغب التواصل مع الأميرة عادلة بنت عبدالله فعليه أن يعود للجهات التي تترأس الأميرة مجلس إدارتها ويجد قنوات الاتصال المباشرة معها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"باشطح": لا يوجد للأميرة "عادلة" حسابات في مواقع التواصل
سبق

نفت الدكتورة ناهد باشطح مستشارة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز للشؤون الإعلامية، وجود أي حسابات للأميرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن جميع الحسابات الحالية سواء في "تويتر" أو "انستغرام" والتي تحمل اسم الأميرة وصورها مزيّفة وليس لها صلة بالأميرة بأي صلةٍ كانت، محذرة من التعامل معها.

وقالت "باشطح" لـ"سبق": "لا يوجد أي حساب رسمي للأميرة على شبكات التواصل وكل الموجود حاليًا حسابات مزيفة ومن رغب التواصل مع الأميرة عادلة بنت عبدالله فعليه أن يعود للجهات التي تترأس الأميرة مجلس إدارتها ويجد قنوات الاتصال المباشرة معها".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
08:19 PM

"باشطح": لا يوجد للأميرة "عادلة" حسابات في مواقع التواصل

قالت: قنوات الاتصال عبر المؤسسات التي ترأسها

A A A
بدر العتيبي - الرياض
6
25,044

نفت الدكتورة ناهد باشطح مستشارة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز للشؤون الإعلامية، وجود أي حسابات للأميرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن جميع الحسابات الحالية سواء في "تويتر" أو "انستغرام" والتي تحمل اسم الأميرة وصورها مزيّفة وليس لها صلة بالأميرة بأي صلةٍ كانت، محذرة من التعامل معها.

وقالت "باشطح" لـ"سبق": "لا يوجد أي حساب رسمي للأميرة على شبكات التواصل وكل الموجود حاليًا حسابات مزيفة ومن رغب التواصل مع الأميرة عادلة بنت عبدالله فعليه أن يعود للجهات التي تترأس الأميرة مجلس إدارتها ويجد قنوات الاتصال المباشرة معها".

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