"سبق" تستعرض جهود أبطال مكافحة المخدرات في إحباط عمليات التهريب خلال 2021

منع دخول ملايين الحبوب المخدرة والهيروين

تعتبر أجهزة مكافحة المخدرات، والجمارك السعودية، وحرس الحدود، سداً منيعاً - بعد توفيق- الله، ثم جهود حكومتنا الرشيدة في التصدي لاستهداف عقول شباب المملكة العربية السعودية بكميات كبيرة من المخدرات بأنواعها التي يتم تهريبها عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، باستخدام شتى الطرق لإخفائها وترويجها داخل الوطن؛ ولكن يقظة رجال مكافحة المخدرات وزملاءهم في حرس الحدود، والجمارك السعودية دائماً ما تكون لكل المهربين والمروجين بالمرصاد سواءً على الحدود أو في الداخل.



وخلال هذا العام 2021م، أي خلال أربعة أشهر فقط، تم إحباط كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر، والهيروين، وحبوب الكبتاجون، ومادة الحشيش، ومادة الشبو المخدرة، والإطاحة بالمهربين والمروجين في الداخل، ومستقبلي الكميات المهربة.



"سبق" استعرضت حساب مكافحة المخدرات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لرصد جهود الأبطال في "الحرب على المخدرات" خلال الأربعة أشهر من العام الميلادي الحالي؛ حيث بلغت كمية أقراص الإمفيتامين أكثر من 66 مليوناً و300 ألف قرص، وأكثر من 22 مليون حبة من حبوب الكبتاجون، بالإضافة المئات من الكيلوات والأطنان من الهيروين، والحشيش المخدر، وفيما يلي تفصيلاً للمضبوطات:



يناير:

‏‎أعلنت مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض عن ضبط (4,400,402) قرص إمفيتامين، بحوزة مواطن ومقيم.



‎مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية تضبط (10.68) كيلو جراماً من (الشبو) و(5) كيلو جرامات من الهيروين، بحوزة (3) مقيمين.



‏إحباط محاولات تهريب (1.062) طناً من الحشيش، و(12912) قرص إمفيتامين، و(37.8) طن من القات المخدر، في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك.



‎مكافحة المخدرات تحبط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من (20) مليون قرص إمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي بالتنسيق مع الجمارك السعودية.



‏إحباط محاولات تهريب (34.669) طناً من القات المخدر و(781) كيلو جراماً من الحشيش، و(971676) قرص إمفيتامين.



فبراير:

‏‎مكافحة المخدرات بمحافظة جدة تطيح بمروج من الجنسية الباكستانية بحيازته (107,800) كيلو جرام من مادة الميث إمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها (94) كيلوجراماً مشبعة في قطع أقمشة.



‏ضبط (303) كيلو جرامات من الحشيش المخدر، في عمليتين أمنيتين لدوريات قيادة الأفواج الأمنية بجازان.



‎مكافحة المخدرات بمحافظة جدة تطيح بمروج من الجنسية الأثيوبية "مخالف لنظام الإقامة" لترويجه مادة الحشيش المخدر.



مارس:

‏‎تمكن أبطال الجمارك السعودية في إحباط محاولتيْ تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين البالغ عددهم 5 أشخاص.



تمكن أبطال حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طن ونصف من الحشيش المخدر بمحافظة شرورة بمنطقة نجران.



‎تمكن أبطال الجمارك السعودية من إحباط أكثر من "15 مليون" حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي، عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية "عنب"، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين.



‎تمكنت مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض من إحباط محاولة تهريب (2,500,000) قرص إمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة وذلك بالتنسيق مع ‎الجمارك السعودية.



تمكنت مكافحة المخدرات ‏بالتعاون مع دولة ‎الكويت والتنسيق مع ‎الجمارك السعودية من ضبط نحو (3) ملايين قرص إمفيتامين.



‏‎مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية تتمكن من إحباط محاولة تهريب (٢,٩٧١,٦٠٠) مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة حجر ورخام بالتنسيق مع ‎الجمارك السعودية.



‏‎مكافحة المخدرات تنجح في إحباط محاولة تهريب (10,948,000) قرص إمفيتامين للمملكة مخبأة داخل شحنة (إطارات) بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع ‎الجمارك السعودية، وضبط مستقبليها بمدينة الرياض.



نجح أبطال حرس الحدود من ‏إحباط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من الحشيش المخدر بمحافظة الخفجي.



أبريل:

‏‎أبطال مكافحة المخدرات ينجحون في إحباط محاولة تهريب (9,504,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية (باركيه).



‏‎مكافحة المخدرات تنجح في إحباط محاولة تهريب (4,335,000) مليون قرص إمفيتامين مخدر، وتضبطها مخبأة داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع ‎الجماركالسعودية، وتقبض على مستقبلها بمدينة الرياض.



دوريات حرس الحدود تتمكن من ‏إحباط محاولة تهريب (245.7) كيلو جرامات من مخدر الهيروين بمنطقة مكة المكرمة.



‏‎مكافحة المخدرات تنجح في إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة فاكهة البرتقال، بالتنسيق مع الجمارك السعودية.



‏‎نجاح مكافحة المخدرات بمنطقة حائل من ضبط (3) مواطنين، لقيامهم بترويج مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



‏‎مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجمارك السعودية، تحبط محاولة تهريب (2,466,563) قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.



‎أبطال الجمارك السعودية ينجحون في إحباط محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية "رُمّان" واردة من لبنان عبر ميناء جدة الإسلامي، وبالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم ضبط المستقبلين.



وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت اليوم عن منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل بسبب تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.



وعلّق وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر حسابه في تويتر، مساء اليوم الجمعة، قائلاً: "أمن المملكة خطٌ أحمر".