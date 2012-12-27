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"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

سنغافورة توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا

لجنة التقييم الطبي: نسبة فعاليته تقدر بـ 95%

منحت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، موافقتها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
ووافقت الوزرة على إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.

سنغافورة لقاح فايزر بيونتيك

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سنغافورة توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا
سبق

منحت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، موافقتها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
ووافقت الوزرة على إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
05:33 PM

سنغافورة توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا

لجنة التقييم الطبي: نسبة فعاليته تقدر بـ 95%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منحت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، موافقتها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
ووافقت الوزرة على إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.

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