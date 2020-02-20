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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الأمريكي

خلال لقاء بالرياض بحضور الأميرة ريما بنت بندر

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الأمريكي
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:17 PM

وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الأمريكي

خلال لقاء بالرياض بحضور الأميرة ريما بنت بندر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان

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