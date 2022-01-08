"العيادة": "نظام كبار السن" يعزز احترامهم وتوقيرهم ويضمن لهم حقوقهم

يستهدف توفير بيانات موثّقة عنهم للاستفادة منها وتنفيذ البرامج المناسبة

ثمَّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" المهندس بدر بن صالح العيادة، موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على "نظام حقوق كبير السن ورعايته"، والذي يستهدف توفير بيانات مُوَثَّقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في الدراسات ذات العلاقة بهم، وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم.

وقال "العيادة": إن النظام الذي تمت الموافقة عليه، من شأنه أن يوفر لكبار السن ما يطمحون إليه، وما يستحقونه من رعاية واهتمام وحماية، في مملكة الإنسانية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ مشيرًا إلى أن الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" ساهمت وهي في مرحلة التأسيس في وضع نظام رعاية كبار السن وحقوقهم، الذي تم إقراره بمجلس الشورى، كما ساهمت بسنتها الأولى في صياغة نظام كبار السن المُعَد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكان ممن أسس الجمعية أعضاء بمجلس الشورى، كان لهم دور كبير في إعداد النظام، ومراجعته.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" أن "نظام حقوق كبير السن"، سيسهم -بإذن الله- في ضمان الحماية الاجتماعية لكبار السن، ويعزز من جودة الحياة لهم، وسيكون له الأثر الكبير في التوعية بحقوق تلك الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتعزيز احترامهم، وتوقيرهم؛ وهو ما تهدف إليه الجمعية، وتسخّر جهودها كاملة من أجله.