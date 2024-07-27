حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.
الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا
حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.
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الماجستير لنوال المعشي من بريطانياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-26
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:03 PM
الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا
حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.
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