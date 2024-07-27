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الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا

حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.

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الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا
سبق

حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:03 PM

الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

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