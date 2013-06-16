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"كفاءة الطاقة" يستأنف حملاته التوعوية في فصل الصيف بأربع رسائل رئيسية

يقدم نصائح لتقليل استهلاك الأجهزة المنزلية وتحقيق الوفر في عدة مراحل

يستأنف المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال فترة الصيف حملاته التوعوية في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (# لتبقى)، حيث انطلقت اليوم حملة عن الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للطاقة، وتهدف إلى رفع الوعي بالسلوكيات الهامة التي من شأنها تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عبر هذه الأجهزة الكهربائية، حيث تشمل هذه السلوكيات والنصائح مرحلة ما قبل شراء الجهاز والمرحلة الأخرى عند استخدام الجهاز داخل المنزل.
وتكمل هذه الحملة الجهود التوعوية في الحملات السابقة التي درج على إطلاقها المركز منذ عام 2013، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.

وتشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستهدفها الحملة كلاً من أجهزة التكييف التي تستأثر لوحدها بما يقارب (70%) من فاتورة الكهرباء، كما تشمل الثلاجات والغسالات، وكذلك الإنارة المنزلية، حيث وضعت الحملة أربع رسائل رئيسية هي: مكيفك يفزع لك بتثبيت درجة الحرارة على 24م، وثلاجتك تفزع لك بإبعادها مسافة 10إلى15 سم عن الجدار، وغسالتك تفزع لك باختيار الحجم المناسب، وأخيراً لمباتك تفزع لك باختيار الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة .
ويهدف القائمون على الحملة إلى ترسيخ أهمية اتباع سلوكيات ونصائح التوفير لدى المواطن عند استهلاكه للطاقة في المنزل، وأن من شأن ذلك الحفاظ على الموارد المالية والطاقة، ولذا فقد اتبعت الحملة خطوة أخرى لترسيخ هذه الفكرة عن طريق وضع مقارنات بين الجهاز الموفر وغير الموفر مع إبراز كمية التوفير الفعلية.


وتستهدف الحملة كافة فئات المجتمع السعودي في مختلف مناطق المملكة وتتنوع الوسائل المستخدمه لإيصال رسال الحملة بهدف ضمان وصول الرسالة بالشكل الأمثل، وذلك عبر التلفاز والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية البارزة، ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن شاشات الإعلانات في الطرق الرئيسية والمطارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة الطاقة" يستأنف حملاته التوعوية في فصل الصيف بأربع رسائل رئيسية
سبق

يستأنف المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال فترة الصيف حملاته التوعوية في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (# لتبقى)، حيث انطلقت اليوم حملة عن الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للطاقة، وتهدف إلى رفع الوعي بالسلوكيات الهامة التي من شأنها تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عبر هذه الأجهزة الكهربائية، حيث تشمل هذه السلوكيات والنصائح مرحلة ما قبل شراء الجهاز والمرحلة الأخرى عند استخدام الجهاز داخل المنزل.
وتكمل هذه الحملة الجهود التوعوية في الحملات السابقة التي درج على إطلاقها المركز منذ عام 2013، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.

وتشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستهدفها الحملة كلاً من أجهزة التكييف التي تستأثر لوحدها بما يقارب (70%) من فاتورة الكهرباء، كما تشمل الثلاجات والغسالات، وكذلك الإنارة المنزلية، حيث وضعت الحملة أربع رسائل رئيسية هي: مكيفك يفزع لك بتثبيت درجة الحرارة على 24م، وثلاجتك تفزع لك بإبعادها مسافة 10إلى15 سم عن الجدار، وغسالتك تفزع لك باختيار الحجم المناسب، وأخيراً لمباتك تفزع لك باختيار الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة .
ويهدف القائمون على الحملة إلى ترسيخ أهمية اتباع سلوكيات ونصائح التوفير لدى المواطن عند استهلاكه للطاقة في المنزل، وأن من شأن ذلك الحفاظ على الموارد المالية والطاقة، ولذا فقد اتبعت الحملة خطوة أخرى لترسيخ هذه الفكرة عن طريق وضع مقارنات بين الجهاز الموفر وغير الموفر مع إبراز كمية التوفير الفعلية.


وتستهدف الحملة كافة فئات المجتمع السعودي في مختلف مناطق المملكة وتتنوع الوسائل المستخدمه لإيصال رسال الحملة بهدف ضمان وصول الرسالة بالشكل الأمثل، وذلك عبر التلفاز والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية البارزة، ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن شاشات الإعلانات في الطرق الرئيسية والمطارات.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:35 PM

"كفاءة الطاقة" يستأنف حملاته التوعوية في فصل الصيف بأربع رسائل رئيسية

يقدم نصائح لتقليل استهلاك الأجهزة المنزلية وتحقيق الوفر في عدة مراحل

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
658

يستأنف المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال فترة الصيف حملاته التوعوية في إطار الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (# لتبقى)، حيث انطلقت اليوم حملة عن الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكًا للطاقة، وتهدف إلى رفع الوعي بالسلوكيات الهامة التي من شأنها تحقيق وفر في استهلاك الطاقة عبر هذه الأجهزة الكهربائية، حيث تشمل هذه السلوكيات والنصائح مرحلة ما قبل شراء الجهاز والمرحلة الأخرى عند استخدام الجهاز داخل المنزل.
وتكمل هذه الحملة الجهود التوعوية في الحملات السابقة التي درج على إطلاقها المركز منذ عام 2013، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة.

وتشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستهدفها الحملة كلاً من أجهزة التكييف التي تستأثر لوحدها بما يقارب (70%) من فاتورة الكهرباء، كما تشمل الثلاجات والغسالات، وكذلك الإنارة المنزلية، حيث وضعت الحملة أربع رسائل رئيسية هي: مكيفك يفزع لك بتثبيت درجة الحرارة على 24م، وثلاجتك تفزع لك بإبعادها مسافة 10إلى15 سم عن الجدار، وغسالتك تفزع لك باختيار الحجم المناسب، وأخيراً لمباتك تفزع لك باختيار الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة .
ويهدف القائمون على الحملة إلى ترسيخ أهمية اتباع سلوكيات ونصائح التوفير لدى المواطن عند استهلاكه للطاقة في المنزل، وأن من شأن ذلك الحفاظ على الموارد المالية والطاقة، ولذا فقد اتبعت الحملة خطوة أخرى لترسيخ هذه الفكرة عن طريق وضع مقارنات بين الجهاز الموفر وغير الموفر مع إبراز كمية التوفير الفعلية.


وتستهدف الحملة كافة فئات المجتمع السعودي في مختلف مناطق المملكة وتتنوع الوسائل المستخدمه لإيصال رسال الحملة بهدف ضمان وصول الرسالة بالشكل الأمثل، وذلك عبر التلفاز والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية البارزة، ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن شاشات الإعلانات في الطرق الرئيسية والمطارات.

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