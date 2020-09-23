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نجاة 6 أشخاص من الموت بأعجوبة بعد انقلاب مركبتهم بعقبة "صماء" عسير

بينهم امرأتان ورضيعان.. والجهات الأمنية تباشر الحادث

نجا ستة أشخاص بينهم امرأتان ورضيعان عصر اليوم، من الموت بأعجوبة بعد فقد قائد المركبة المقلة لهم السيطرة عليها بسبب عطل طال مكابحها أثناء النزول لتنقلب وتستقر على حافة هاوية كبيرة.

وخرج الجميع سالمين عدا بعض الكدمات الخفيفة، وباشرت الجهات الأمنية الحادث وعملت على تنظيم حركة السير لحين نقل المركبة من الموقع.

ودعت جميع مرتادي العقبة إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة واستخدام التروس الثقيلة أثناء عملية النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبة، لما قد يسببه ذلك من عطبها ومن ثم عدم السيطرة عليها.

من جهة أخرى شهدت سوة عسير المؤدية للعقبة، تصادم سبع مركبات في حادث آخر نتج عنه إصابات المختلفة.

عقبة صماء عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاة 6 أشخاص من الموت بأعجوبة بعد انقلاب مركبتهم بعقبة "صماء" عسير
سبق

نجا ستة أشخاص بينهم امرأتان ورضيعان عصر اليوم، من الموت بأعجوبة بعد فقد قائد المركبة المقلة لهم السيطرة عليها بسبب عطل طال مكابحها أثناء النزول لتنقلب وتستقر على حافة هاوية كبيرة.

وخرج الجميع سالمين عدا بعض الكدمات الخفيفة، وباشرت الجهات الأمنية الحادث وعملت على تنظيم حركة السير لحين نقل المركبة من الموقع.

ودعت جميع مرتادي العقبة إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة واستخدام التروس الثقيلة أثناء عملية النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبة، لما قد يسببه ذلك من عطبها ومن ثم عدم السيطرة عليها.

من جهة أخرى شهدت سوة عسير المؤدية للعقبة، تصادم سبع مركبات في حادث آخر نتج عنه إصابات المختلفة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:10 PM

نجاة 6 أشخاص من الموت بأعجوبة بعد انقلاب مركبتهم بعقبة "صماء" عسير

بينهم امرأتان ورضيعان.. والجهات الأمنية تباشر الحادث

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محمد طيران - عسير
1
4,901

نجا ستة أشخاص بينهم امرأتان ورضيعان عصر اليوم، من الموت بأعجوبة بعد فقد قائد المركبة المقلة لهم السيطرة عليها بسبب عطل طال مكابحها أثناء النزول لتنقلب وتستقر على حافة هاوية كبيرة.

وخرج الجميع سالمين عدا بعض الكدمات الخفيفة، وباشرت الجهات الأمنية الحادث وعملت على تنظيم حركة السير لحين نقل المركبة من الموقع.

ودعت جميع مرتادي العقبة إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة واستخدام التروس الثقيلة أثناء عملية النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبة، لما قد يسببه ذلك من عطبها ومن ثم عدم السيطرة عليها.

من جهة أخرى شهدت سوة عسير المؤدية للعقبة، تصادم سبع مركبات في حادث آخر نتج عنه إصابات المختلفة.

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