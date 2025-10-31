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قادة مجموعة الـ20 يتفقون على حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة

تجاوزوا هدف اتفاق باريس

توصل قادة دول مجموعة العشرين في روما، اليوم "الأحد"، إلى اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر مطّلعة على مفاوضات القمة.

وبينت المصادر أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في "قمة باريس" عام 2015، والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1.5 درجة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

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قادة مجموعة الـ20 يتفقون على حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة
سبق

توصل قادة دول مجموعة العشرين في روما، اليوم "الأحد"، إلى اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر مطّلعة على مفاوضات القمة.

وبينت المصادر أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في "قمة باريس" عام 2015، والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1.5 درجة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:03 PM

قادة مجموعة الـ20 يتفقون على حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة

تجاوزوا هدف اتفاق باريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصل قادة دول مجموعة العشرين في روما، اليوم "الأحد"، إلى اتفاق بشأن حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية؛ بحسب ما ذكرت ثلاثة مصادر مطّلعة على مفاوضات القمة.

وبينت المصادر أن القادة وافقوا على تجاوز الهدف المناخي الذي اتفق عليه في "قمة باريس" عام 2015، والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، وحددوه بـ1.5 درجة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,900
201,250 سيارة ..

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