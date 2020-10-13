رابطة المحترفين تكمل استعداداتها للموسم الجديد بورش عمل افتراضية

من أجل تفعيل الشراكة بين رعاة الدوري والأندية

أكملت رابطة الدوري السعودي للمحترفين استعداداتها لبدء الموسم المقبل 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعقدها عدة ورش عمل افتراضيًا خلال اليومين الماضيين.

حيث عقدت إدارة التسويق بالرابطة، برئاسة مدير إدارة التسويق طلال العبيدي، ورشة عمل افتراضية مع مديري التسويق في أندية الدوري، ناقش خلالها عددًا من الأمور التسويقية والتطويرية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والطرق المثلى لتفعيل الشراكة بين رعاة الدوري والأندية، وكذلك الوسائل التسويقية للأندية خلال الموسم الذي ينطلق السبت المقبل.

فيما بدأت لجنة المراقبين والمنسقين، ورشة عمل مع المراقبين والمنسقين العامين والمنسقين الإعلاميين والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، يقدمها المهندس سلمان النمشان رئيس اللجنة ومهند الحواس مسؤول التنظيمات الإعلامية، لشرح تنظيم وإدارة اللقاءات ابتداءً من الجولة الأولى بحسب المهام الموكلة إليهم، وكذلك لعرض ومناقشة آخر البروتوكولات المعتمدة في الدوري، ومناقشة أبرز المعوقات التي من الممكن أن تواجههم في الموسم الجديد.

أما في الجانب الإعلامي، فقد عقدت إدارة الإعلام، ورشة عمل مع مصوري الدوري، وقدم الورشة مسؤول المصورين بالرابطة عمرو الضبعان، لشرح البروتوكولات الإعلامية الخاصة بالمسابقة، والتي تواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.