الاتفاق: الفحوصات تُغيب "كيش" شهرًا

كشفت الفحوصات الطبية عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب السلوفاكي فيليب كيش، في مباراة الاتحاد الماضية؛ بأنها عبارة عن تمزق على مستوى عضلة الساق، ويحتاج اللاعب إلى فترة تأهيل تصل إلى 4 أسابيع على الأقل، يخضع اللاعب بعدها لفحوصات أخرى لتحديد وقت دخوله إلى التمارين.



ميدانيًّا: استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي، قد اشتمل على تمارين لياقية، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.