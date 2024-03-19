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حمد الله" يتكفّل بـ"1000" أسرة للتخفيف عن كاهلهم بسبب "كورونا"

التي تضرّرت من التدابير الاحترازية في المغرب جراء الفيروس

أعلن محترف وهدّاف نادي النصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مساهمته في التخفيف عن كاهل عدد من الأسر والعائلات التي تضررت من التدابير الاحترازية في المغرب بسبب فيروس كورونا.

ونشر هدّاف الدوري الموسم الماضي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.. في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته؛ لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".

وتوّج عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهو هداف فريقه الحالي النصر قبل قرار تعليق المسابقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حمد الله" يتكفّل بـ"1000" أسرة للتخفيف عن كاهلهم بسبب "كورونا"
سبق

أعلن محترف وهدّاف نادي النصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مساهمته في التخفيف عن كاهل عدد من الأسر والعائلات التي تضررت من التدابير الاحترازية في المغرب بسبب فيروس كورونا.

ونشر هدّاف الدوري الموسم الماضي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.. في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته؛ لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".

وتوّج عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهو هداف فريقه الحالي النصر قبل قرار تعليق المسابقة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
04:24 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:52 PM

حمد الله" يتكفّل بـ"1000" أسرة للتخفيف عن كاهلهم بسبب "كورونا"

التي تضرّرت من التدابير الاحترازية في المغرب جراء الفيروس

A A A
محمد السيّد - الرياض
17
9,445

أعلن محترف وهدّاف نادي النصر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن مساهمته في التخفيف عن كاهل عدد من الأسر والعائلات التي تضررت من التدابير الاحترازية في المغرب بسبب فيروس كورونا.

ونشر هدّاف الدوري الموسم الماضي، تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ قال فيها: "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضًا.. في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته؛ لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".

وتوّج عبدالرزاق حمد الله بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، وهو هداف فريقه الحالي النصر قبل قرار تعليق المسابقة.

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