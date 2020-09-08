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حصيلة نهائية.. تضرر أكثر من 67 ألف منزل ومحل من جراء انفجار بيروت

بعد انتهاء مرحلة مسح الأضرار التي نفذها الجيش اللبناني

كشف الجيش اللبناني عن انتهاء مرحلة مسح الأضرار التي تعرضت لها المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية في المنطقة الأكثر تضررًا من جراء انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن عملية المسح شملت 67 ألفًا و380 وحدة سكنية ومحلاً تجاريًا.

وبحسب ما ذكره اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أشار الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح، بحيث تشمل المناطق الأقل تضررًا، داعيًا اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أو مسح أضرارها من قِبل اللجان المتخصصة بالقوات المسلحة إلى إخطار الجيش لتتمكن اللجان من إجراء عملية مسح الأضرار.

يُشار إلى أن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، أدى إلى وقوع أضرار بالغة في مباني ومنشآت العاصمة على نحو قررت معه الحكومة اعتبار بيروت مدينة منكوبة.

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حصيلة نهائية.. تضرر أكثر من 67 ألف منزل ومحل من جراء انفجار بيروت
سبق

كشف الجيش اللبناني عن انتهاء مرحلة مسح الأضرار التي تعرضت لها المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية في المنطقة الأكثر تضررًا من جراء انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن عملية المسح شملت 67 ألفًا و380 وحدة سكنية ومحلاً تجاريًا.

وبحسب ما ذكره اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أشار الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح، بحيث تشمل المناطق الأقل تضررًا، داعيًا اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أو مسح أضرارها من قِبل اللجان المتخصصة بالقوات المسلحة إلى إخطار الجيش لتتمكن اللجان من إجراء عملية مسح الأضرار.

يُشار إلى أن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، أدى إلى وقوع أضرار بالغة في مباني ومنشآت العاصمة على نحو قررت معه الحكومة اعتبار بيروت مدينة منكوبة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:32 PM

حصيلة نهائية.. تضرر أكثر من 67 ألف منزل ومحل من جراء انفجار بيروت

بعد انتهاء مرحلة مسح الأضرار التي نفذها الجيش اللبناني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الجيش اللبناني عن انتهاء مرحلة مسح الأضرار التي تعرضت لها المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية في المنطقة الأكثر تضررًا من جراء انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن عملية المسح شملت 67 ألفًا و380 وحدة سكنية ومحلاً تجاريًا.

وبحسب ما ذكره اليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أشار الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح، بحيث تشمل المناطق الأقل تضررًا، داعيًا اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أو مسح أضرارها من قِبل اللجان المتخصصة بالقوات المسلحة إلى إخطار الجيش لتتمكن اللجان من إجراء عملية مسح الأضرار.

يُشار إلى أن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، أدى إلى وقوع أضرار بالغة في مباني ومنشآت العاصمة على نحو قررت معه الحكومة اعتبار بيروت مدينة منكوبة.

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