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أكثر من ٤٠٠٠ خدمة إلكترونية تقدّمها رئاسة شؤون الحرمين

منذ التوجيه الملكي بتطبيق العمل عن بعد

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم أكثر من ٤٠٠٠ خدمة إلكترونية تهدف إلى استمرار جودة الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتتعدّد الخدمات والأنظمة الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة بهدف تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الإدارية والخدمية، بين نظام خاص بإدارة الموارد البشرية والاتصالات الإدارية وإجراء كافة تعاملاتها عن بعد، وتنظيم عقد الاجتماعات عبر المنصة الافتراضية، إضافة إلى مراقبة الأمن المعلوماتي للأنظمة والعمليات والبلاغات الإلكترونية التي يتم رصدها إلكترونيًّا.

كذلك تتضمّن الخدمات تقديم الدعم الفني عن بعد عبر البريد الإلكتروني ورسائل الواتس آب لكافة منسوبي الرئاسة؛ إسهامًا في التطوير المستمر لآلية العمل والاستفادة من التقنية في إنجاز الأعمال، وغيرها من الوسائل التي تساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.

الجدير بالذكر أن الخدمات البالغ عددها ٤٧٨٤ خدمة إلكترونية تم تقديمها منذ بدء تنفيذ التوجيه الكريم بتطبيق العمل عن بعد وحتى اليوم الخامس عشر من الشهر الهجري الجاري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من ٤٠٠٠ خدمة إلكترونية تقدّمها رئاسة شؤون الحرمين
سبق

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم أكثر من ٤٠٠٠ خدمة إلكترونية تهدف إلى استمرار جودة الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتتعدّد الخدمات والأنظمة الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة بهدف تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الإدارية والخدمية، بين نظام خاص بإدارة الموارد البشرية والاتصالات الإدارية وإجراء كافة تعاملاتها عن بعد، وتنظيم عقد الاجتماعات عبر المنصة الافتراضية، إضافة إلى مراقبة الأمن المعلوماتي للأنظمة والعمليات والبلاغات الإلكترونية التي يتم رصدها إلكترونيًّا.

كذلك تتضمّن الخدمات تقديم الدعم الفني عن بعد عبر البريد الإلكتروني ورسائل الواتس آب لكافة منسوبي الرئاسة؛ إسهامًا في التطوير المستمر لآلية العمل والاستفادة من التقنية في إنجاز الأعمال، وغيرها من الوسائل التي تساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.

الجدير بالذكر أن الخدمات البالغ عددها ٤٧٨٤ خدمة إلكترونية تم تقديمها منذ بدء تنفيذ التوجيه الكريم بتطبيق العمل عن بعد وحتى اليوم الخامس عشر من الشهر الهجري الجاري.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:30 AM

أكثر من ٤٠٠٠ خدمة إلكترونية تقدّمها رئاسة شؤون الحرمين

منذ التوجيه الملكي بتطبيق العمل عن بعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقديم أكثر من ٤٠٠٠ خدمة إلكترونية تهدف إلى استمرار جودة الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين ودعم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة -رعاها الله- للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتتعدّد الخدمات والأنظمة الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة بهدف تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الإدارية والخدمية، بين نظام خاص بإدارة الموارد البشرية والاتصالات الإدارية وإجراء كافة تعاملاتها عن بعد، وتنظيم عقد الاجتماعات عبر المنصة الافتراضية، إضافة إلى مراقبة الأمن المعلوماتي للأنظمة والعمليات والبلاغات الإلكترونية التي يتم رصدها إلكترونيًّا.

كذلك تتضمّن الخدمات تقديم الدعم الفني عن بعد عبر البريد الإلكتروني ورسائل الواتس آب لكافة منسوبي الرئاسة؛ إسهامًا في التطوير المستمر لآلية العمل والاستفادة من التقنية في إنجاز الأعمال، وغيرها من الوسائل التي تساعد على زيادة الإنتاجية في العمل.

الجدير بالذكر أن الخدمات البالغ عددها ٤٧٨٤ خدمة إلكترونية تم تقديمها منذ بدء تنفيذ التوجيه الكريم بتطبيق العمل عن بعد وحتى اليوم الخامس عشر من الشهر الهجري الجاري.

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