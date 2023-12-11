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"النقل": لا عيوب هندسية بجسر الليث وإشارة المرور ليست من اختصاصنا

جمعان شلاش: الوزارة تطبق أعلى مواصفات السلامة في تنفيذ المشاريع

أكد فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بخصوص جسر الليث وإغلاق الإشارة المرورية في مدخل المحافظة، لوجود مشكلة هندسية في كوبري طريق الساحل الدولي جدة- جازان؛ أن الجسر لا يوجد به عيوب هندسية، وأن إشارة المرور ليست ضمن نطاق عمل الوزارة، وهي من اختصاص مرور المحافظة.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بمكة المهندس جمعان بن أحمد شلاش في رده على خبر نشرته "سبق" بعنوان "الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"! والذي حمّل فيه مسؤول من إدارة المرور وزارةَ النقل سبب إغلاق الإشارة: إن وزارة النقل تطبق أعلى مواصفات السلامة المرورية في تنفيذ المشاريع، والتي من ضمنها تنفيذ الجسر المشار إليه، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الطريق لاستيعاب الحركة المتوقعة.

وتابع أن الوزارة أبدت تعاونها في تنفيذ أي أعمال مدنية لإشارة التقاطع في حال طلب منها ذلك، وقد تم التنسيق سابقاً مع إدارة مرور محافظة الليث والمحافظة لفتح الطريق الرئيسي لتخفيف الضغط على طريق الخدمة وإلغاء التحويلة القائمة، واستكمال أعمال التنفيذ أسفل الجسر على طريق الخدمة للقرى المجاورة.

"الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل": لا عيوب هندسية بجسر الليث وإشارة المرور ليست من اختصاصنا
سبق

أكد فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بخصوص جسر الليث وإغلاق الإشارة المرورية في مدخل المحافظة، لوجود مشكلة هندسية في كوبري طريق الساحل الدولي جدة- جازان؛ أن الجسر لا يوجد به عيوب هندسية، وأن إشارة المرور ليست ضمن نطاق عمل الوزارة، وهي من اختصاص مرور المحافظة.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بمكة المهندس جمعان بن أحمد شلاش في رده على خبر نشرته "سبق" بعنوان "الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"! والذي حمّل فيه مسؤول من إدارة المرور وزارةَ النقل سبب إغلاق الإشارة: إن وزارة النقل تطبق أعلى مواصفات السلامة المرورية في تنفيذ المشاريع، والتي من ضمنها تنفيذ الجسر المشار إليه، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الطريق لاستيعاب الحركة المتوقعة.

وتابع أن الوزارة أبدت تعاونها في تنفيذ أي أعمال مدنية لإشارة التقاطع في حال طلب منها ذلك، وقد تم التنسيق سابقاً مع إدارة مرور محافظة الليث والمحافظة لفتح الطريق الرئيسي لتخفيف الضغط على طريق الخدمة وإلغاء التحويلة القائمة، واستكمال أعمال التنفيذ أسفل الجسر على طريق الخدمة للقرى المجاورة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:38 PM

"النقل": لا عيوب هندسية بجسر الليث وإشارة المرور ليست من اختصاصنا

جمعان شلاش: الوزارة تطبق أعلى مواصفات السلامة في تنفيذ المشاريع

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عبدالله الراجحي - جدة
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أكد فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، بخصوص جسر الليث وإغلاق الإشارة المرورية في مدخل المحافظة، لوجود مشكلة هندسية في كوبري طريق الساحل الدولي جدة- جازان؛ أن الجسر لا يوجد به عيوب هندسية، وأن إشارة المرور ليست ضمن نطاق عمل الوزارة، وهي من اختصاص مرور المحافظة.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بمكة المهندس جمعان بن أحمد شلاش في رده على خبر نشرته "سبق" بعنوان "الليث بلا مدخل".. شهر من المعاناة بين "هندسية الكوبري" و"كنترول الإشارة"! والذي حمّل فيه مسؤول من إدارة المرور وزارةَ النقل سبب إغلاق الإشارة: إن وزارة النقل تطبق أعلى مواصفات السلامة المرورية في تنفيذ المشاريع، والتي من ضمنها تنفيذ الجسر المشار إليه، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الطريق لاستيعاب الحركة المتوقعة.

وتابع أن الوزارة أبدت تعاونها في تنفيذ أي أعمال مدنية لإشارة التقاطع في حال طلب منها ذلك، وقد تم التنسيق سابقاً مع إدارة مرور محافظة الليث والمحافظة لفتح الطريق الرئيسي لتخفيف الضغط على طريق الخدمة وإلغاء التحويلة القائمة، واستكمال أعمال التنفيذ أسفل الجسر على طريق الخدمة للقرى المجاورة.

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