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"الشؤون الإسلامية" و"إحسان" يدشنان جهاز التبرعات الفورية بجوامع الرياض

تمكن المصلين من التبرع خلال 5 ثوانٍ باستخدام التقنية الحديثة والآمنة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة بمنصة "إحسان"، جهاز التبرع الفوري بجامع الراجحي بمدينة الرياض، والذي يوفر خدمة للمصلين تمكنهم من التبرع عبر الجهاز خلال خمس ثوانٍ فقط باستخدام التقنية الحديثة والآمنة، واختيار الحالات المراد التبرع لها عبر الباركود باستخدام بطاقات الصراف والفيزا، والذي يأتي في إطار بنود مذكرة التعاون المشترك في المجالات التي تخدم المجتمع.

وأوضح مساعد مدير إدارة شؤون المتبرعين لإعمار المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالله بن محمد الدايل، إطلاق الجهاز في المساجد بإطلاق هذا الجهاز بالشراكة مع منصة "إحسان" التي أطلقها ودعمها سمو ولي العهد -أيده الله- لتكون حلقة الوصل بين المانحين والمحتاجين وبطرق ذكية إلكترونية، والتي لاقت استحسانًا وإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي .

وأبان "الدايل" أن تدشين هذه الأجهزة تماشيًا مع أهداف المنصة التي تعمل على تحسين تجربة المانحين والمتبرعين، وتعظيم أثر تبرعاتهم في مختلف وجوه الخير عبر هذه الأجهزة وبشكل إلكتروني، وهو الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

وأشار "الدايل" إلى أن إطلاق هذا الجهاز بهذا الجامع يأتي في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مذكرة التعاون والعمل جاري لتزويد مختلف الجوامع الكبيرة بمناطق المملكة، لتمكين مرتادي بيوت الله من إيصال التبرعات عبر هذه الأجهزة لدعم الجمعيات الخيرية الموثوقة في وجوه الخير كرعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُقيا وغيرها من وجوه الخير وبشكل إلكتروني.

وقدم "الدايل" الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه ومتابعته لتعميق الشراكة مع منصة إحسان، كما شكر منصة "إحسان" وأوقاف الشيخ سليمان الراجحي على دعمهما هذا المشروع ليحقق أهدافه المنشودة في خدمة العمل الخيري .

واختتم مساعد مدير إدارة شؤون المتبرعين لإعمار المساجد بالوزارة ــ تصريحه ــ بسؤال الله أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسنات كل محسن، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لهذه المشاريع التي تنمي التكافل الاجتماعي وتحقق مبادئ الأخوة الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" و"إحسان" يدشنان جهاز التبرعات الفورية بجوامع الرياض
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة بمنصة "إحسان"، جهاز التبرع الفوري بجامع الراجحي بمدينة الرياض، والذي يوفر خدمة للمصلين تمكنهم من التبرع عبر الجهاز خلال خمس ثوانٍ فقط باستخدام التقنية الحديثة والآمنة، واختيار الحالات المراد التبرع لها عبر الباركود باستخدام بطاقات الصراف والفيزا، والذي يأتي في إطار بنود مذكرة التعاون المشترك في المجالات التي تخدم المجتمع.

وأوضح مساعد مدير إدارة شؤون المتبرعين لإعمار المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالله بن محمد الدايل، إطلاق الجهاز في المساجد بإطلاق هذا الجهاز بالشراكة مع منصة "إحسان" التي أطلقها ودعمها سمو ولي العهد -أيده الله- لتكون حلقة الوصل بين المانحين والمحتاجين وبطرق ذكية إلكترونية، والتي لاقت استحسانًا وإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي .

وأبان "الدايل" أن تدشين هذه الأجهزة تماشيًا مع أهداف المنصة التي تعمل على تحسين تجربة المانحين والمتبرعين، وتعظيم أثر تبرعاتهم في مختلف وجوه الخير عبر هذه الأجهزة وبشكل إلكتروني، وهو الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

وأشار "الدايل" إلى أن إطلاق هذا الجهاز بهذا الجامع يأتي في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مذكرة التعاون والعمل جاري لتزويد مختلف الجوامع الكبيرة بمناطق المملكة، لتمكين مرتادي بيوت الله من إيصال التبرعات عبر هذه الأجهزة لدعم الجمعيات الخيرية الموثوقة في وجوه الخير كرعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُقيا وغيرها من وجوه الخير وبشكل إلكتروني.

وقدم "الدايل" الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه ومتابعته لتعميق الشراكة مع منصة إحسان، كما شكر منصة "إحسان" وأوقاف الشيخ سليمان الراجحي على دعمهما هذا المشروع ليحقق أهدافه المنشودة في خدمة العمل الخيري .

واختتم مساعد مدير إدارة شؤون المتبرعين لإعمار المساجد بالوزارة ــ تصريحه ــ بسؤال الله أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسنات كل محسن، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لهذه المشاريع التي تنمي التكافل الاجتماعي وتحقق مبادئ الأخوة الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
03:34 PM

"الشؤون الإسلامية" و"إحسان" يدشنان جهاز التبرعات الفورية بجوامع الرياض

تمكن المصلين من التبرع خلال 5 ثوانٍ باستخدام التقنية الحديثة والآمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة بمنصة "إحسان"، جهاز التبرع الفوري بجامع الراجحي بمدينة الرياض، والذي يوفر خدمة للمصلين تمكنهم من التبرع عبر الجهاز خلال خمس ثوانٍ فقط باستخدام التقنية الحديثة والآمنة، واختيار الحالات المراد التبرع لها عبر الباركود باستخدام بطاقات الصراف والفيزا، والذي يأتي في إطار بنود مذكرة التعاون المشترك في المجالات التي تخدم المجتمع.

وأوضح مساعد مدير إدارة شؤون المتبرعين لإعمار المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالله بن محمد الدايل، إطلاق الجهاز في المساجد بإطلاق هذا الجهاز بالشراكة مع منصة "إحسان" التي أطلقها ودعمها سمو ولي العهد -أيده الله- لتكون حلقة الوصل بين المانحين والمحتاجين وبطرق ذكية إلكترونية، والتي لاقت استحسانًا وإشادة واسعة من مختلف أطياف الشعب السعودي .

وأبان "الدايل" أن تدشين هذه الأجهزة تماشيًا مع أهداف المنصة التي تعمل على تحسين تجربة المانحين والمتبرعين، وتعظيم أثر تبرعاتهم في مختلف وجوه الخير عبر هذه الأجهزة وبشكل إلكتروني، وهو الأول من نوعه على مستوى العمل الخيري في المملكة.

وأشار "الدايل" إلى أن إطلاق هذا الجهاز بهذا الجامع يأتي في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مذكرة التعاون والعمل جاري لتزويد مختلف الجوامع الكبيرة بمناطق المملكة، لتمكين مرتادي بيوت الله من إيصال التبرعات عبر هذه الأجهزة لدعم الجمعيات الخيرية الموثوقة في وجوه الخير كرعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُقيا وغيرها من وجوه الخير وبشكل إلكتروني.

وقدم "الدايل" الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه ومتابعته لتعميق الشراكة مع منصة إحسان، كما شكر منصة "إحسان" وأوقاف الشيخ سليمان الراجحي على دعمهما هذا المشروع ليحقق أهدافه المنشودة في خدمة العمل الخيري .

واختتم مساعد مدير إدارة شؤون المتبرعين لإعمار المساجد بالوزارة ــ تصريحه ــ بسؤال الله أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسنات كل محسن، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لهذه المشاريع التي تنمي التكافل الاجتماعي وتحقق مبادئ الأخوة الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع.

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