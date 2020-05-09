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غداً وعن بُعد.. "معاملة الأفراد في الإيفاد كالضباط" في مناقشات "الشورى"

جدول الجلسة 40 يتضمن تصويتاً على توصيات لجان ومذكرات تعاون مع دول

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بُعد) غداً، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

وخلال هذه الجلسة، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440 هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الأربعين، عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً وعن بُعد.. "معاملة الأفراد في الإيفاد كالضباط" في مناقشات "الشورى"
سبق

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بُعد) غداً، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

وخلال هذه الجلسة، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440 هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الأربعين، عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:30 PM

غداً وعن بُعد.. "معاملة الأفراد في الإيفاد كالضباط" في مناقشات "الشورى"

جدول الجلسة 40 يتضمن تصويتاً على توصيات لجان ومذكرات تعاون مع دول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بُعد) غداً، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

كما يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع النظام.

وخلال هذه الجلسة، يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1439 / 1440هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يستمع المجلس، خلال هذه الجلسة، لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440 هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية، وتعديل نظام التنفيذ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلسته الأربعين، عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.

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