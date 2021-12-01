"القحطاني" إلى المرتبة "الثانية عشرة" بـ"أمانة الرياض"‎‎

يتلقى مدير عام التنفيذ والإشراف بوكالة الأمانة لشؤون بلديات منطقة الرياض المهندس "فيصل بن دغش القحطاني"، التهاني والتبريكات، بعد صدور قرار أمين المنطقة بترقيته إلى المرتبة الثانية عشرة.

"سبق" تُبارك للمهندس "القحطاني"، وتدعو له بالتوفيق في حياته العلمية والعملية، وإلى مزيدٍ من التقدّم وتحقيق الدرجات العليا.