النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الأمر بالمعروف" تواصل توفير المصليات المتنقلة بالأماكن العامة بالرياض

للتمكين من صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها.. "إصدارات التوعية حاضرة"

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحاماً من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 3137 مصلياً بواقع 33 فرضاً على 7 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. "الأمر بالمعروف" تواصل توفير المصليات المتنقلة بالأماكن العامة بالرياض
سبق

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحاماً من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 3137 مصلياً بواقع 33 فرضاً على 7 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
02:42 PM

شاهد.. "الأمر بالمعروف" تواصل توفير المصليات المتنقلة بالأماكن العامة بالرياض

للتمكين من صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها.. "إصدارات التوعية حاضرة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
148

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافةً وازدحاماً من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزّعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 3137 مصلياً بواقع 33 فرضاً على 7 مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.

وأوضح مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قد أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,959
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,488
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,814

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة