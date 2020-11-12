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الأردن والإمارات يدينان الاعتداء على مقر سفارة السعودية بلاهاي الهولندية

جدّدا وقوفهما مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها.

وأعرب السفير الفايز في بيان صحفي عن ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان؛ حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن والإمارات يدينان الاعتداء على مقر سفارة السعودية بلاهاي الهولندية
سبق

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها.

وأعرب السفير الفايز في بيان صحفي عن ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان؛ حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
07:54 PM

الأردن والإمارات يدينان الاعتداء على مقر سفارة السعودية بلاهاي الهولندية

جدّدا وقوفهما مع المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها.

وأعرب السفير الفايز في بيان صحفي عن ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان؛ حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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