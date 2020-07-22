النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين

اعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل الحب والدعاء

تزاحمت الكلمات فرحًا بعد أن منَّ الله بالشفاء والصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إثر دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.

واعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل حب وابتهال ودعاء لخادم الحرمين الشريفين، امتزجت بالفرحة بعد أن استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء من مقره في المستشفى بالشكر والحمد للمولى -جل وعلا- أن منّ عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أُجريت له - رعاه الله – من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه - أيده الله - للاطمئنان على صحته.

وغردت وزارة الخارجية تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" بصورة لخادم الحرمين الشريفين من مقره في المستشفى قائلة: ‏ "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".

وكتب الإعلامي عبدالله المديفر: صورة أبهجت شعبًا.. يهتم بنا في كل وقت.. أدام الله عليك الصحة يا قائد الأمة.

وغرد بتال القوس قائلاً: ‏مشافى معافى، عين الله ترعاك، وقلوب شعبك تنبض بحبك، وألسنتهم تلهج بالدعاء لك، حفظك الله الملك القائد، الوالد، العزوة، وقلب الأمة.

وعبّر المواطنون تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وفرحتهم بشفائه - أيده الله - وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين
سبق

تزاحمت الكلمات فرحًا بعد أن منَّ الله بالشفاء والصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إثر دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.

واعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل حب وابتهال ودعاء لخادم الحرمين الشريفين، امتزجت بالفرحة بعد أن استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء من مقره في المستشفى بالشكر والحمد للمولى -جل وعلا- أن منّ عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أُجريت له - رعاه الله – من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه - أيده الله - للاطمئنان على صحته.

وغردت وزارة الخارجية تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" بصورة لخادم الحرمين الشريفين من مقره في المستشفى قائلة: ‏ "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".

وكتب الإعلامي عبدالله المديفر: صورة أبهجت شعبًا.. يهتم بنا في كل وقت.. أدام الله عليك الصحة يا قائد الأمة.

وغرد بتال القوس قائلاً: ‏مشافى معافى، عين الله ترعاك، وقلوب شعبك تنبض بحبك، وألسنتهم تلهج بالدعاء لك، حفظك الله الملك القائد، الوالد، العزوة، وقلب الأمة.

وعبّر المواطنون تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وفرحتهم بشفائه - أيده الله - وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:48 AM

"إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين

اعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل الحب والدعاء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,958

تزاحمت الكلمات فرحًا بعد أن منَّ الله بالشفاء والصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إثر دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.

واعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل حب وابتهال ودعاء لخادم الحرمين الشريفين، امتزجت بالفرحة بعد أن استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء من مقره في المستشفى بالشكر والحمد للمولى -جل وعلا- أن منّ عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أُجريت له - رعاه الله – من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه - أيده الله - للاطمئنان على صحته.

وغردت وزارة الخارجية تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" بصورة لخادم الحرمين الشريفين من مقره في المستشفى قائلة: ‏ "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".

وكتب الإعلامي عبدالله المديفر: صورة أبهجت شعبًا.. يهتم بنا في كل وقت.. أدام الله عليك الصحة يا قائد الأمة.

وغرد بتال القوس قائلاً: ‏مشافى معافى، عين الله ترعاك، وقلوب شعبك تنبض بحبك، وألسنتهم تلهج بالدعاء لك، حفظك الله الملك القائد، الوالد، العزوة، وقلب الأمة.

وعبّر المواطنون تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وفرحتهم بشفائه - أيده الله - وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,948
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,463
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,069
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,204

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة