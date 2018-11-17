فيديو مروع.. حوثي يفجر مدنيين بقنبلة بسبب خلاف في توزيع أسطوانات الغاز بصنعاء

نتج عن الحادثة مصرع شخصين وإصابة 6 ونقلوا جميعهم إلى مستشفى "الثورة"

تكشفت معلومات عن فيديو متداول بشكل كثيف، يظهر فيه عراك يدوي ينتهي بانفجار ضخم بين المتعاركين فيما انتهى الفيديو وهم متناثرين وسط صرخات واستنجاد، حيث كشفت المعلومات أن الحادثة كان طرفها مشرف حوثي، واختلف مع مواطنين يمنيين على توزيع عبوات الغاز، ما أدى إلى رميهم بقنبلة يدوية وتفجيرهم في الشارع.

وأشارت المعلومات إلى أنه نتج عن الحادثة وفاتان و6 إصابات ونقلوا جميعهم إلى مستشفى يسمى "الثورة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتكشف هذه الحادثة عن جزء من وجه الإجرام الذي تمارسه مليشيات الحوثي ضد المدنيين في اليمن، واستخدامها الأسلحة الثقيلة والقنابل ضد المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى منعهم من الحصول على حصتهم من الغاز.

ووفقاً لموقع مأرب برس فإن الجماعة الحوثية أوقفت توزيع الغاز المنزلي عبر المحطات التجارية وحصرت توزيعه عبر أتباعها في الأحياء بموجب لائحة أسماء لسكان كل حي.

ومنحت بذلك قادتها في الأحياء التحكم بالسوق بأسعار مضاعفة ولا يمنحون الحصص للمواطنين اليمنيين.