النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مروع.. حوثي يفجر مدنيين بقنبلة بسبب خلاف في توزيع أسطوانات الغاز بصنعاء

نتج عن الحادثة مصرع شخصين وإصابة 6 ونقلوا جميعهم إلى مستشفى "الثورة"

تكشفت معلومات عن فيديو متداول بشكل كثيف، يظهر فيه عراك يدوي ينتهي بانفجار ضخم بين المتعاركين فيما انتهى الفيديو وهم متناثرين وسط صرخات واستنجاد، حيث كشفت المعلومات أن الحادثة كان طرفها مشرف حوثي، واختلف مع مواطنين يمنيين على توزيع عبوات الغاز، ما أدى إلى رميهم بقنبلة يدوية وتفجيرهم في الشارع.

وأشارت المعلومات إلى أنه نتج عن الحادثة وفاتان و6 إصابات ونقلوا جميعهم إلى مستشفى يسمى "الثورة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتكشف هذه الحادثة عن جزء من وجه الإجرام الذي تمارسه مليشيات الحوثي ضد المدنيين في اليمن، واستخدامها الأسلحة الثقيلة والقنابل ضد المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى منعهم من الحصول على حصتهم من الغاز.

ووفقاً لموقع مأرب برس فإن الجماعة الحوثية أوقفت توزيع الغاز المنزلي عبر المحطات التجارية وحصرت توزيعه عبر أتباعها في الأحياء بموجب لائحة أسماء لسكان كل حي.

ومنحت بذلك قادتها في الأحياء التحكم بالسوق بأسعار مضاعفة ولا يمنحون الحصص للمواطنين اليمنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو مروع.. حوثي يفجر مدنيين بقنبلة بسبب خلاف في توزيع أسطوانات الغاز بصنعاء
سبق

تكشفت معلومات عن فيديو متداول بشكل كثيف، يظهر فيه عراك يدوي ينتهي بانفجار ضخم بين المتعاركين فيما انتهى الفيديو وهم متناثرين وسط صرخات واستنجاد، حيث كشفت المعلومات أن الحادثة كان طرفها مشرف حوثي، واختلف مع مواطنين يمنيين على توزيع عبوات الغاز، ما أدى إلى رميهم بقنبلة يدوية وتفجيرهم في الشارع.

وأشارت المعلومات إلى أنه نتج عن الحادثة وفاتان و6 إصابات ونقلوا جميعهم إلى مستشفى يسمى "الثورة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتكشف هذه الحادثة عن جزء من وجه الإجرام الذي تمارسه مليشيات الحوثي ضد المدنيين في اليمن، واستخدامها الأسلحة الثقيلة والقنابل ضد المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى منعهم من الحصول على حصتهم من الغاز.

ووفقاً لموقع مأرب برس فإن الجماعة الحوثية أوقفت توزيع الغاز المنزلي عبر المحطات التجارية وحصرت توزيعه عبر أتباعها في الأحياء بموجب لائحة أسماء لسكان كل حي.

ومنحت بذلك قادتها في الأحياء التحكم بالسوق بأسعار مضاعفة ولا يمنحون الحصص للمواطنين اليمنيين.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
09:28 PM

فيديو مروع.. حوثي يفجر مدنيين بقنبلة بسبب خلاف في توزيع أسطوانات الغاز بصنعاء

نتج عن الحادثة مصرع شخصين وإصابة 6 ونقلوا جميعهم إلى مستشفى "الثورة"

A A A
محمد المواسي - الرياض
10
14,857

تكشفت معلومات عن فيديو متداول بشكل كثيف، يظهر فيه عراك يدوي ينتهي بانفجار ضخم بين المتعاركين فيما انتهى الفيديو وهم متناثرين وسط صرخات واستنجاد، حيث كشفت المعلومات أن الحادثة كان طرفها مشرف حوثي، واختلف مع مواطنين يمنيين على توزيع عبوات الغاز، ما أدى إلى رميهم بقنبلة يدوية وتفجيرهم في الشارع.

وأشارت المعلومات إلى أنه نتج عن الحادثة وفاتان و6 إصابات ونقلوا جميعهم إلى مستشفى يسمى "الثورة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتكشف هذه الحادثة عن جزء من وجه الإجرام الذي تمارسه مليشيات الحوثي ضد المدنيين في اليمن، واستخدامها الأسلحة الثقيلة والقنابل ضد المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى منعهم من الحصول على حصتهم من الغاز.

ووفقاً لموقع مأرب برس فإن الجماعة الحوثية أوقفت توزيع الغاز المنزلي عبر المحطات التجارية وحصرت توزيعه عبر أتباعها في الأحياء بموجب لائحة أسماء لسكان كل حي.

ومنحت بذلك قادتها في الأحياء التحكم بالسوق بأسعار مضاعفة ولا يمنحون الحصص للمواطنين اليمنيين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,902
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,527
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,477

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة