مصادر: جثة المرأة الموجودة في الفندق المصري "الشهير" ليست لمواطنة سعودية

يقع في وسط القاهرة

عَلِمت "سبق" من مصادر مطلعة، أن الجثة التي اكتشفها الأمن في أحد فنادق الخمس نجوم بمنطقة وسط القاهرة، لامرأة غير سعودية؛ في حين تكثف الشرطة المصرية تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الجريمة التي وُجدت بإحدى الغرف الفندقية الفاخرة وقُتلت فيها امرأة.

وفي التفاصيل تَلَقت غرفة الطوارئ بلاغًا عاجلًا من أحد الفنادق، أرسل إلى غرفة عمليات الطوارئ في القاهرة عن العثور على جثة سيدة في غرفتها.

ويتم الآن إجراء التحقيقات مع النزلاء والعاملين بالفندق الشهير، وتفريغ المعلومات في الكاميرات الأمنية؛ للوقوف على حالة الحادث، وكشف أسباب الوفاة، وتحديد ما إذا كان هناك أي شبهة في ارتكاب جريمة.