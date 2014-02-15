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أمانة الشرقية تؤرشف أكثر من مليوني وثيقة إلكترونية وتنهي تسمية الشوارع

قالت إنها استكملت حصر الأحياء على مستوى بلديات المنطقة بنسبة 100%

أرشفت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 2021م، أكثر من مليوني وثيقة إلكترونية للمخططات المعتمدة بنسبة أكثر من 95%، وما يقارب من 2000 مخطط ورقي بنسبة تتعدى 50% من إجمالي المخططات، كما انتهت من تسمية الطرق والشوارع وحصر الأحياء على مستوى بلديات المنطقة الشرقية بنسبة 100%.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية نجحت في زيادة عدد المستخدمين لتطبيق مدينتي للأجهزة الذكية ليصبح عدد المستخدمين حوالي 127,000 مستخدم، وزيادة عدد زائري المستكشف الجغرافي عبر البوابة الجغرافية للأمانة ليصل إلى 167,893 زائراً، وانتهت من إتمام آلية الربط الإلكتروني لنظم المعلومات الجغرافية مع الأنظمة ذات العلاقة بالتشوه البصري مثل نظام بلاغات 940 ومنصة "بلدي" بنسبة 100%، إضافة الى إتمام الربط الإلكتروني بنظام رخص الحفريات نسبة 100%.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على التطور المستمر في الأداء وزيادة المنجزات خلال الأعوام المقبلة، بهدف تحسين جودة خدمات نظم المعلومات الجغرافية بأفضل معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تؤرشف أكثر من مليوني وثيقة إلكترونية وتنهي تسمية الشوارع
سبق

أرشفت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 2021م، أكثر من مليوني وثيقة إلكترونية للمخططات المعتمدة بنسبة أكثر من 95%، وما يقارب من 2000 مخطط ورقي بنسبة تتعدى 50% من إجمالي المخططات، كما انتهت من تسمية الطرق والشوارع وحصر الأحياء على مستوى بلديات المنطقة الشرقية بنسبة 100%.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية نجحت في زيادة عدد المستخدمين لتطبيق مدينتي للأجهزة الذكية ليصبح عدد المستخدمين حوالي 127,000 مستخدم، وزيادة عدد زائري المستكشف الجغرافي عبر البوابة الجغرافية للأمانة ليصل إلى 167,893 زائراً، وانتهت من إتمام آلية الربط الإلكتروني لنظم المعلومات الجغرافية مع الأنظمة ذات العلاقة بالتشوه البصري مثل نظام بلاغات 940 ومنصة "بلدي" بنسبة 100%، إضافة الى إتمام الربط الإلكتروني بنظام رخص الحفريات نسبة 100%.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على التطور المستمر في الأداء وزيادة المنجزات خلال الأعوام المقبلة، بهدف تحسين جودة خدمات نظم المعلومات الجغرافية بأفضل معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:12 PM

أمانة الشرقية تؤرشف أكثر من مليوني وثيقة إلكترونية وتنهي تسمية الشوارع

قالت إنها استكملت حصر الأحياء على مستوى بلديات المنطقة بنسبة 100%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أرشفت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 2021م، أكثر من مليوني وثيقة إلكترونية للمخططات المعتمدة بنسبة أكثر من 95%، وما يقارب من 2000 مخطط ورقي بنسبة تتعدى 50% من إجمالي المخططات، كما انتهت من تسمية الطرق والشوارع وحصر الأحياء على مستوى بلديات المنطقة الشرقية بنسبة 100%.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية نجحت في زيادة عدد المستخدمين لتطبيق مدينتي للأجهزة الذكية ليصبح عدد المستخدمين حوالي 127,000 مستخدم، وزيادة عدد زائري المستكشف الجغرافي عبر البوابة الجغرافية للأمانة ليصل إلى 167,893 زائراً، وانتهت من إتمام آلية الربط الإلكتروني لنظم المعلومات الجغرافية مع الأنظمة ذات العلاقة بالتشوه البصري مثل نظام بلاغات 940 ومنصة "بلدي" بنسبة 100%، إضافة الى إتمام الربط الإلكتروني بنظام رخص الحفريات نسبة 100%.

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على التطور المستمر في الأداء وزيادة المنجزات خلال الأعوام المقبلة، بهدف تحسين جودة خدمات نظم المعلومات الجغرافية بأفضل معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين بالقطاع البلدي.

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