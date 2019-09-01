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مدير جوازات مكة يفتتح شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية بجدة

افتتح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عابد بن فايز الحارثي، شعبة الخدمات الإلكترونية، بمركز التحلية مول، والتي جرى تجديدها وتوسعة مرفقاتها.

وكان في استقباله المساعد لشؤون العمليات، العميد محمود فدا، والمشرف على الشعب والمراكز التجارية، العقيد عبدالرحمن الشهري، ومدير شعبة الخدمات الإلكترونية بالتحلية مول، الرائد حسام عبدالله الحربي.

وقدموا له شرحًا مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها الفرع، وهي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي، وخدمات المقيمين فيما يخص الأفراد، وخدمات القسم النسائي وخدمات الخصائص الحيوية (البصمة).

واجتمع اللواء "الحارثي" بالعاملين، بالمركز وحثهم على التفاني والإخلاص بالعمل، ومخافة الله -عز وجل - وتقديم واجبهم الوطني على أكمل وجه.

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مدير جوازات مكة يفتتح شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية بجدة
سبق

افتتح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عابد بن فايز الحارثي، شعبة الخدمات الإلكترونية، بمركز التحلية مول، والتي جرى تجديدها وتوسعة مرفقاتها.

وكان في استقباله المساعد لشؤون العمليات، العميد محمود فدا، والمشرف على الشعب والمراكز التجارية، العقيد عبدالرحمن الشهري، ومدير شعبة الخدمات الإلكترونية بالتحلية مول، الرائد حسام عبدالله الحربي.

وقدموا له شرحًا مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها الفرع، وهي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي، وخدمات المقيمين فيما يخص الأفراد، وخدمات القسم النسائي وخدمات الخصائص الحيوية (البصمة).

واجتمع اللواء "الحارثي" بالعاملين، بالمركز وحثهم على التفاني والإخلاص بالعمل، ومخافة الله -عز وجل - وتقديم واجبهم الوطني على أكمل وجه.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
03:21 PM

مدير جوازات مكة يفتتح شعبة الخدمات الإلكترونية بمركز التحلية بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتح مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، اللواء عابد بن فايز الحارثي، شعبة الخدمات الإلكترونية، بمركز التحلية مول، والتي جرى تجديدها وتوسعة مرفقاتها.

وكان في استقباله المساعد لشؤون العمليات، العميد محمود فدا، والمشرف على الشعب والمراكز التجارية، العقيد عبدالرحمن الشهري، ومدير شعبة الخدمات الإلكترونية بالتحلية مول، الرائد حسام عبدالله الحربي.

وقدموا له شرحًا مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها الفرع، وهي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي، وخدمات المقيمين فيما يخص الأفراد، وخدمات القسم النسائي وخدمات الخصائص الحيوية (البصمة).

واجتمع اللواء "الحارثي" بالعاملين، بالمركز وحثهم على التفاني والإخلاص بالعمل، ومخافة الله -عز وجل - وتقديم واجبهم الوطني على أكمل وجه.

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